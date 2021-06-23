Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, Yargı dizisi için yeniden bir arada

Aşk 101 dizisinde birlikte rol alan Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, bu sefer Kanal D’de yayınlanacak olan Yargı dizisi için birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Dizinin adı daha önce Rekabet olarak açıklanmıştı ancak daha sonra Yargı olarak yayınlanacağı resmi olarak duyuruldu.

YARGI DİZİSİ HAKKINDA

Beyazperde’nin haberine göre; Ay Yapım imzalı yeni dizinin başrollerinde, daha önce Netflix dizisi Aşk 101'de birlikte rol alan Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz paylaşıyor. Sema Ergenekon’un hikayesini yazdığı dizi, daha önce başka bir kanal için planlanmıştı ama proje iptal olmuştu. Son gelen bilgilere göre, diziyi önümüzdeki sezon Kanal D'de izleyebileceğiz. Yargı'nın çekimlerine bu yaz sonunda başlanması planlanıyor.

Ada Masalı isimli dizinin çalışmalarıyla meşgul olan Ali Bilgin’in Yargı dizisinin yönetmen koltuğunda da oturacağı söyleniyor. Dizinin senaryosu hakkında detay bilgiler henüz yok ama avukatların rekabeti üzerine bir yapım olacağı biliniyor.

