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  4. Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Pınar Deniz tektaşını böyle gösterdi

Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Pınar Deniz tektaşını böyle gösterdi

15.08.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tektaşını gösterdi. Güzel oyuncunun o karesi sosyal medyayı salladı.

Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Pınar Deniz tektaşını böyle gösterdi

Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Pınar Deniz, her fırsatta duyduğu aşkı dile getiriyor. Bu yazı tatil yaparak geçiren çift, gittikleri her yerden mutluluk pozları veriyor.

Geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde fotoğrafını paylaşan Pınar Deniz o fotoğrafın altına “İşte öyle bir şey. 06.08.2023.” notunu düşmüştü. Bu karesi ile evlilik teklifi aldığını duyuran Deniz şimdi de tektaşını gösterdi.

pınar deniz evlilik teklifi

Kaan Yıldırım ile ülke ülke gezen Pınar Deniz yeni kareler paylaştı. Pınar Deniz'in kareleri arasında tektaşının göründüğü fotoğraf dikkat çekti.

pınar deniz yüzük

Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İngiltere tatillerinde evlilik kararı aldı.

kaan pınar

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz ile karelerini, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notuyla paylaştı.

KAAN PINAR 2

kaan pınar 3

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