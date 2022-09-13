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Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'den ilk paylaşım! "Çok kalp..."

13.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu meslektaşlar Pınar Deniz (28) ile Kaan Yıldırım (35), sosyal meydadan da birlikteliklerini ilan ederek karşılıklı ilk paylaşımlarını yaptı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'den ilk paylaşım! "Çok kalp..."

Geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele katılan oyuncu meslektaşlar Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, "Her şey güzel gidiyor" gidiyor açıklamasının ardından Instagram hesaplarından ilk paylaşımlarını da yaptı.

Yıldırım, sevgilisiyle birlikte verdiği bu pozu, "Çok..." notuyla yayınladı.

Deniz de Yıldırım ile siyah-beyaz fotoğrafını, "Çok kalp..." ifadeleriyle paylaştı.

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Deniz'i Instagram'da 2.7 milyon kişi takip ederken, Yıldırım'ın 1 milyon takipçisi bulunuyor.

"BÜTÜN İLİŞKİLERİMİ SAF BİR YERDEN KURARIM"

Öte yandan Deniz, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaan Yıldırım Pınar Deniz Oyuncu sevgilisi ele likidite
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