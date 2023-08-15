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Kaan Yıldırım'ın ablasından Pınar Deniz'e görümce jesti! Pozlarına beğeni yağdı

15.08.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz bir süredir Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Evlilik hazırlıklarına başlayan Deniz'e sevgilisinin ablasından sürpriz bir jest geldi. Deniz’in fotoğrafını paylaşan Nilüfer Yıldırım’ın paylaşımına beğeni yağdı.

Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz başarılarıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile beraber olan Deniz en son evlilik haberiyle gündeme gelmişti.

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Sevgilisi Kaan Yıldırım'la mutlu bir beraberlik sürdüren Pınar Deniz'e görümcesi Nilüfer Yıldırım'dan bir jest geldi. Yıldırım Pınar Deniz'in fotoğrafını paylaştı.

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Nilüfer Yıldırım'ın "Yaz özeti" notuyla peş peşe paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağdı. Yıldırım'ın takipçileri "Ne güzel bir aile olmuşsunuz", "Çok güzelsiniz", "Nazar değmesin", "Gelin görümce ekibi" yorumlarında bulundu.

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Paylaşımı beğenenler arasında ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ta yer aldı.

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PARMAĞINDAKİ YÜZÜK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Cambridge’de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını 2.8 milyon takipçili Instagram sayfasında yayınlamış, ardından ise Kaan Yıldırım romantik bir paylaşım yapmıştı.

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Fotoğraflarda Deniz'in parmağındaki alyans dikkat çekmiş ve ünlü çiftin yakınları, çıkan evlilik haberlerini doğrulamıştı.

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