Kabahat eş anlamlısı nedir? Kabahat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe etkileşime girdiği toplulukların dilleriyle de etkileşime girerek kelime alışverişi yaşamıştır. Arapça da bu dillerden biridir. Kabahat kelimesi Arapça kökenlidir. "Kötü ve çirkin olma" anlamına gelen kbh kökünden türemiştir. Kabahat kelimesi Türkçeye girerek zaman içerisinde evrimleşmiş ve "suç, kusur" anlamlarına gelen kabahat hâlini almıştır. Kabahat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de bulunur.
Bir kimsenin uygun olmayan davranışları veya işlediği bir kusur veya kabahat kelimesi ile açıklanmaktadır. Aynı zamanda dilimizde kabahat kelimesi işlenen bir suçu da ifade etmektedir. Türk Dil Kurumunda bu kelime şu şekilde açıklanmaktadır:
Arapçada kötü davranışı ifade eden kelimeden türeyen kabahat kelimesi dilimizde de aynı anlamda kullanılmaktadır. Suç, kusur anlamlarına gelen kabahat kelimesinin eş anlamı da bu anlamlarla aynıdır. Kabahatin eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:
Kabahat kelimesi kökeni bakımından kötü bir davranışı ifade eden bir kelimedir. Bu kökten yola çıkılarak bu kelime farklı şekillerde kullanılabilir. Kabahat kelimesinin eş anlamlı kelimeleri farklı şekillerde kullanılsa da temel olarak aynı anlama çıkmaktadır. Kabahatin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir: