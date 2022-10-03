Kabahat eş anlamlısı nedir? Kabahat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe etkileşime girdiği toplulukların dilleriyle de etkileşime girerek kelime alışverişi yaşamıştır. Arapça da bu dillerden biridir. Kabahat kelimesi Arapça kökenlidir. "Kötü ve çirkin olma" anlamına gelen kbh kökünden türemiştir. Kabahat kelimesi Türkçeye girerek zaman içerisinde evrimleşmiş ve "suç, kusur" anlamlarına gelen kabahat hâlini almıştır. Kabahat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de bulunur.

Kabahat ne demek?

Bir kimsenin uygun olmayan davranışları veya işlediği bir kusur veya kabahat kelimesi ile açıklanmaktadır. Aynı zamanda dilimizde kabahat kelimesi işlenen bir suçu da ifade etmektedir. Türk Dil Kurumunda bu kelime şu şekilde açıklanmaktadır:

Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet

Hafif hapis, para cezası veya meslek ve sanattan alıkonulma ile cezalandırılan suç.

Kabahat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapçada kötü davranışı ifade eden kelimeden türeyen kabahat kelimesi dilimizde de aynı anlamda kullanılmaktadır. Suç, kusur anlamlarına gelen kabahat kelimesinin eş anlamı da bu anlamlarla aynıdır. Kabahatin eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

Günah

Zeval

Kabahatin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kabahat kelimesi kökeni bakımından kötü bir davranışı ifade eden bir kelimedir. Bu kökten yola çıkılarak bu kelime farklı şekillerde kullanılabilir. Kabahat kelimesinin eş anlamlı kelimeleri farklı şekillerde kullanılsa da temel olarak aynı anlama çıkmaktadır. Kabahatin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir:

Arkadaşına zevali dokunduğunu bilmesine rağmen üzgün gözükmüyordu.

İşlediği günahların cezasını bir an önce çekmesi gerektiğini o da biliyordu.

Her insanın zevali dokunur ama önemli olan bundan ders çıkarabilmesidir.

Yaptığı şeyin ne kadar günah olduğunu bir an önce fark etmesi gerekiyor.



