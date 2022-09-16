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Cenk eş anlamlısı nedir? Cenk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.09.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çevresindeki medeniyetlerin diliyle sürekli olarak etkileşime girmiştir. Bu etkileşimler kültürel, siyasi, ekonomik olabilir. Bu çeşitli etkileşimler sonucunda dilimize çeşitli kelimeler geçmiştir. Cenk kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Peki, cengin eş anlamlısı nedir?

Cenk eş anlamlısı nedir? Cenk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cenk kelimesi etimolojik anlamda incelendiğinde Farsça kökenli olduğu görülür. Farsça ve Orta Farsçada savaş anlamına gelen "cang" sözcüğünden türetilmiştir. Ayrıca Farsça olan cang kelimesi aynı zamanda Avestacada büyük olay, hadise, hengâme anlamına gelen "yang-" kelimesiyle eş kökenlidir.

Geçmişten bugüne kadar gelen cenk kelimesinin Türkçede iki farklı anlamı vardır. Birincisi kahramanca mücadele ikincisi de büyük çaba, uğraş ve kavgadır. Cenk kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Genç adam, savaşta adeta bir cenk gibi davrandı.
  • Kale burçlarında cenge çağrı davulları vuruldu.
  • Neredeyse her dakikası ayrı bir cenk ile geçiyordu.
  • Sabahtan beri kendimle cenk edip duruyorum.
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Cenk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Cenk kelimesinin bir tane eş anlamlısı olan sözcük vardır. Cengin eş anlamlısı "savaş" kelimesidir.

Cengin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu savaş hâlinde bir de senle uğraşacak değilim.
  • Askerler savaş alanında dağılmış savaşın başlamasını bekliyordu.
  • Bu savaş sonrasında şehir asla eskisi gibi olmayacaktı.
  • Gençler karşılıklı savaşıp edip itişip kakışıyorlardı.
  • İki yakın arkadaş şiddetli şavaş sonrasında isimlerini anmaz oldular.
  • Sevgililer eskisi kadar iyi anlaşmadığı için kelimelerle savaşıyorlardı.
  • Bu savaş sonrasında birçok asker gazi olmuştu.
  • Savaş başlangıcında anlaşma kararı alındı.
  • İki ülke anlaşmaya varamadığı için savaşma kararı aldı.
  • Genç adam sevdiği kıza sahip olmak amacıyla savaşmayı göze almıştı.
  • Savaş alanında her şey yıkılıp dökülmüştü.
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