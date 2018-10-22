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Kabak çekirdeğinin faydaları ve zararları nelerdir? Erkeklere faydaları var mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

Normalde çayla meşrubatla çitlediğiniz yani sadece vakit geçirmelik olarak yediğiniz kabak çekirdeğinin aslında ne kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz? Kabak çekirdeğinin faydaları sizi şaşırtacak. İşte kabak çekirdeğinin gerek fiziksel sağlığınıza gerekse de depresyona olan geniş yelpazede faydaları...

Kabak çekirdeğinin faydaları ve zararları nelerdir? Erkeklere faydaları var mı?

Bal kabağının tohumunun kurtulması ile elde edilen kabak çekirdeği popüler bir kuru yemiştir. Tuzlu veya tuzsuz, çayın yanında, televizyon karşısında, parklarda vb. çitlenir. Ancak bu genelde sadece vakit geçirmelik olarak görülen kabak çekirdeğinin pek çok faydası bulunuyor. Kabak çekirdeğinin faydaları bağışıklık sisteminden depresyona kadar çeşitlilik gösteriyor.

Mineraller açısından zengin olan kabak çekirdeğinin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Sizin için kabak çekirdeğinin faydalarını derledik ve tabii uyarı olarak çok tüketildiğinde ortaya çıkabilecek zararlarını da ekledik.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Çinko içeriği yüksek olan kabak çekirdeği vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Virüslere karşı kalkan olarak özellikle kışın soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlara karşı koruma sağlar. Dünya Sağlık Örgütü de çinko zenginliğine işaret ederek kabak çekirdeğinin tüketilmesini tavsiye etmektedir. Örneğin kışın kabak çekirdeği içini yoğurt ile karıştırıp yiyebilir, salatalarınıza katarak menünüze sokabilirsiniz.

Çinko içeriğinin diğer bir faydası da uyku bozukluğunu gidermeye yardımcı olur ve depresyona karşı faydalıdır. İçinde tryptophan adlı bir amino asit bulunan kabak çekirdeği uyku kalitenizi artırır ki uyku bozukluklarının tedavisi için tavsiye edilmektedir.

Kabak çekirdeğinden bulunan bir diğer mineral de magnezyumdur. Bir avuç kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacınızın yüzde 20’sini karşılar. Peki magnezyumun bize faydası nedir? Magnezyum RNA ile DNA sentezlerinin gerçekleşmesi ATP moleküllerinin oluşturulması açısından faydalıdır. Magnezyum özellikle de kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğundan kalp hastaları için önemlidir. Kalp krizi ve felç gibi ciddi rahatsızlıkların önlenmesinde yardımcıdır.

Yüksek miktarda magnezyum içerek kabak çekirdeği yüksek tansiyonu düşürür ve kalp ritminin düzenlenmesine yardımcı olur. Düzenli kabak çekirdeği tüketimi tansiyonun normal seviyelere gelmesini sağlar.

Kabak çekirdeğinin faydalarında gelelim ağır toplara. İşlenmiş gıdalar ve daha pek çok kimyasala maruz kalan vücudumuz sürekli kanser riski ile mücadele ediyor. Pek çok gıda kansere karşı önleyici faydalara sahip ki bu yüzden uzmanlar düzenli, sağlıklı ve doğal besinler tüketilmesini tavsiye ediyor. Kabak çekirdeği de antioksidanlarla boludur. Barındırdığı mineraller, antioksidanlar ve vitaminler kanser riskini azaltmaktadır.

Diyabet hastalarının kabak çekirdeğinden edinebileceği faydaların araştırması sürmektedir. Kabak çekirdeği ve kabak çekirdeği yağının insülinin düzenlenmesine yardımcı olduğu da ortaya konmuştur.

Kabak çekirdeği ayrıca böbrek rahatsızlıklarının önlenmesine de yardımcı olur.

Kilo vermek isteyenler, diyette olanlar genellikle kabak çekirdeği tercih etmezler çünkü kalorisi yüksek bir kuru yemiştir. Ancak protein miktarı yüksektir ki bu da tokluk hissi sağlar. 1 avuç kabak çekirdeği 5 gram protein içerir. Makul bir derecede tüketilmesi uzun süre tokluk hissinin oluşmasına böylece daha da kalorili şeyler yenmemesine yardımcı olabilir. Tabii bu konu da profesyonel bir diyetisyenden görüş almanız daha iyi olacaktır.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ERKEKLERE FAYDALARI

Çoğu zaman her gıda hem erkeklere hem de kadınlara yanı derecede faydalıdır. Ancak kabak çekirdeğinin erkeklere faydaları diye bir parantez açmak mümkündür.

Kabak çekirdeği erkeklerin sağlığı açısından önemli bir gıda olarak görülmektedir ki bunun nedeni prostattır. Çinko minareli prostat sağlığı için önemlidir ki kabak çekirdeğinin faydası bunla sınırlı değil. Yapılan araştırmalar kabak çekirdeğinden çıkartılan yağların prostat sağlığına olumlu etkileri olduğu ve hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğini göstermiştir. Kabak çekirdeğindeki bitki sterolleri prostat büyümesine karşı faydalı olduğu belirtilmektedir ancak bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Beta Sitostereol Avrupa ülkelerinde prostat büyümesi tedavisinde kullanılmaktadır.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN BESİN DEĞERİ:

Kabak çekirdeği gerek mineral gerek protein gerekse de vitaminler açısından oldukça zengin bir yiyecektir.

100 gram kabak çekirdeğindeki besin değerleri şu şekildedir:

450 kalori,

ortalama 54 gram karbonhidrat,

18.5 gram protein,

19 gram yağ,

77 mg omega 3 yağ asidi,

62 IU A vitamini (günlük ihtiyacın %1’i),

0.1 mg B2 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 3’ü),

0.3 mg B3 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 1’i),

9 mcg B9 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 2’si)

0.1 mg B5 vitamini (günlük ihtiyacın yüzde 1’i),

55 mg kalsiyum (günlük ihtiyacın yüzde 6’sı),

3.3 mg demir (günlük ihtiyacın yüzde 18’i),

262 mg magnezyum (günlük ihtiyacın yüzde 65’i),

92 mg fosfor (günlük ihtiyacın yüzde 9’u),

919 mg potasyum (günlük ihtiyacın yüzde 26’sı),

18 mg sodyum (günlük ihtiyacın yüzde 1’i),

10.3 mg çinko (günlük ihtiyacın yüzde 69’u),

0.7 mg bakır (günlük ihtiyacın yüzde 34’ü),

0.5 mg manganez (günlük ihtiyacın yüzde 25’i).

bir kase kabak cekirdegi

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI

Hemen her şey gibi fazlaca tüketildiğinde kabak çekirdeğinin de bazı zararları oluyor. Ayrıca kişinin sağlık durumuna göre kabak çekirdeği yememesi gerekebilir.

Alerjen bünyeler kabak çekirdeğine tepki verebilir. Örneğin salatalığa ya da karpuza alerjisi olanların kabak çekirdeğine karşı dikkatli olması gerekebilir. İshal, mide bulantısı, deri kaşıntısı gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösterebilir.

Tuzu yüksek olan kabak çekirdeğinin sodyum oranı fazladır. Çok tüketilmesi vücudun günlük ihtiyacı olan sodyum miktarının çok aşılmasına neden olur.

Kabak çekirdeği aşırı tüketildiğinde ishale neden olabiliyor ve kilo sorunları da yaratabiliyor. Ayrıca yenildiği zaman ciltte sivilce gibi olumsuzluklara yol açabiliyor. Sivilce ve akne sorunu olanların kabak çekirdeğinden uzak durmasında fayda vardır.

Dikkatli tüketilmezse kabak çekirdeği yüksek kalorisi ile kilo alımını artırabilir. Bu yüzden diyette olanların yedikleri kabak çekirdeği miktarına dikkat etmeleri gerekiyor. Faydalarında değindiğimiz gibi barındırdığı protein miktarı ile tokluk hissine yardımcı olur ama makul miktarlarda tüketilmelidir. Ancak diyetisyenlerin belirlediği miktarlarda yenilmelidir.

Midesi ile ilgili sıkıntıları olanlara da kabak çekirdeğini fazla tüketmemeleri tavsiye ediliyor.

DİYETİSYENDEN KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Diyetisyen Güneş Akgüs, kabak çekirdeğinin özellikle kilo vermek isteyenler için nasıl faydaları ve avantajları olduğunu, ne tür hastalıklara iyi geldiğini açıklıyor.


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