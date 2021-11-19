Adapazarı kabak tatlısı, coğrafi işaret almış yöresel tatlarımızdan birisi. Kabak tatlısı hazırlarken gerekli malzemelerin arasında 2 Kilogram Adapazarı kestane kabağı, 5-6 Çay Kaşığı Hindistancevizi, 250 Gram Ceviz İçi yer alıyor. Peki kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı malzemeleri neler? İşte kabak tatlısı tarifi ve malzemeleri...

KABAK TATLISI MALZEMELERİ NELER?

2 Kilogram Adapazarı kestane kabağı

750 Gram Toz Şeker

250 Gram Ceviz İçi

5-6 Çay Kaşığı Çam Fıstığı

5-6 Çay Kaşığı Hindistancevizi

KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?

Kabakları 2-3 cm. kalınlığında 7-8 cm. eninde parçalara ayrılarak kabuklarını soyun. Yıkadıktan sonra tencereye koyun. Bir kat kabak, bir kat şeker yerleştirin. Kabağın kendi suyunu salması sağlamak için bu şekilde bir gece bekletin. Salınan su ile kapağı kapalı olarak kabakları yumuşayana kadar kaynatın. Ardından tencerenin kapağı açık olarak suyu çekinceye dek kaynatın. Sıcakken bir tepsiye dizin ve fırında bir süre pişirin. Soğuyunca üzerine ceviz serpin. Afiyet olsun...

