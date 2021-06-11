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Kabarmayan kek kalmayacak!

11.06.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyvelisi, kakaolusu, havuçlu tarçınlısı derken çeşit çeşit kekler eşsiz lezzetleriyle aklımızı başından alıyor. Kalori miktarları kilo alım hızımızı artırsa da bu lezzetten geri kalmak istemiyoruz. Kek yapmada başarılı değilseniz, bu yazı tam da sizin için hazırlandı.

Kabarmayan kek kalmayacak!

Pastanede, misafirlikte yediğimiz kekler her zaman daha lezzetli gelmiştir. Aynı malzemeleri kullanmamıza, tarife bire bir uymamıza rağmen aynı lezzeti yakalamak mümkün olmamıştır. Bu durumu değiştiriyor ve mükemmel kekin tüm sırlarını sizinle paylaşıyoruz. Bu adımlara uyarak siz de lezzetli kekler yapabilirsiniz.

ODA SICAKLIĞI

Kek yapmak basit bir işlemmiş gibi görünse de kendi içinde mutlaka uyulması gereken kuralları vardır. Bunlardan en önemlisi kullanılan süt ve yumurta gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğidir. Bu nedenle kek yapmadan 1 saat önce kullanacağınız malzemeleri buzdolabından çıkarıp oda ortamında bekletmeniz gerekir.

MALZEME SIRASI

Yemek pişirirken de kek yaparken de malzemeleri belirli bir sıra planına göre kullanmak önemlidir. Öncelikle yumurtayı çırpmak, sonrasında şekeri yumurtaya katarak yüksek hızda karıştırmak, basit gibi görünen ama mükemmel bir kek için önemli olan bir detaydır.

FIRIN ISISI

Fırını önceden ısıtmak en önemli detaylardan biridir. Keki bekletmeden fırınlamanız kekin hızlıca kabarmasını sağlayacaktır. İdeal pişirme ısısı 180 derece olarak belirlenmiştir. Hızlı pişiren fırınlarda 170 derecede kontröllü olarak pişirim yapılması tavsiye edilir.

UNU ELEMEK

Tarifte yer alan unu karışıma direkt olarak dökmemek gerekir. Azar azar ve eleyerek malzemeleri birleştirmek, kusursuz kek yapmanın en önemli noktalarından biridir.

KARIŞTIRMA DETAYI

Kek yaparken sıvı malzemeleri çırparız ve homojen bir görüntü oluşmasını isteriz. Ancak karışıma un gibi katı malzemeleri kattıktan sonra çırpma işlemi yapılmamalıdır. Unun diğer malzemelerle bütünleşmesi için karıştırma işlemi yapılmalıdır.

AROMALAR

Kekinizin aromatik bir tada sahip olması için toz vanilya kullanabilirsiniz. Bunu karışıma direkt katmak yerine una katarak homojen bir şekilde dağılmasını sağlayabilirsiniz. Kabartma tozunu da una katmalısınız.

Kekin içine katacağınız; damla çikolata, fındık, ceviz, kuru üzüm gibi malzemeleri una bulayarak eklemelisiniz. Böylece malzemelerin eşit şekilde dağılmasını sağlayabilirsiniz.

MISIR UNU

Kekin içine koyacağınız; elma, vişne, şeftali gibi malzemeler pişerken sularını bırakabilir. Bu durum da lezzeti olumsuz etkilemektedir. Meyvelerin üzerine mısır unu serptikten sonra kekin içine yerleştirdiğinizde böyle bir sorun yaşamazsınız.

20 DAKİKA KURALI

Keki fırına yerleştirmeden önce mutlaka karışımın içindeki havayı almalısınız, aksi halde kekiniz sönecektir. Kullandığınız kalıbın altına elinizle vurarak içinde biriken baloncukları söndürebilirsiniz.

Hava alma işleminden sonra kekinizi fırınınızın orta bölümüne yerleştirin ve 20 dakika boyunca fırının kapağını açmayın. İlk 20 dakikadan sonra kekiniz yaklaşık 15-20 dakika daha pişmelidir. Pişmesinden emin olmak için kürdan batırıp içinin sıvılığını kontrol edebilirsiniz.

KEKİ DİNLENDİRME

Yapılan en büyük yanlışlardan biri pişen keki fırının içinde bırakmak veya keki fırından çıkarır çıkarmaz dilimlemektir. İki durumda da kekin sönmesi kaçınılmazdır. Mükemmel bir kek için en önemli noktalardan biri fırından çıkan kekin üzerine nemli bir havlu örtüp 20 dakika dinlemeye bırakmaktır. Sonrasında tırtıklı bir bıçak ile dilimleyip servis yapabilirsiniz.

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kek tarifi
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