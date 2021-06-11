Kabarmayan kek kalmayacak!

Pastanede, misafirlikte yediğimiz kekler her zaman daha lezzetli gelmiştir. Aynı malzemeleri kullanmamıza, tarife bire bir uymamıza rağmen aynı lezzeti yakalamak mümkün olmamıştır. Bu durumu değiştiriyor ve mükemmel kekin tüm sırlarını sizinle paylaşıyoruz. Bu adımlara uyarak siz de lezzetli kekler yapabilirsiniz.

ODA SICAKLIĞI

Kek yapmak basit bir işlemmiş gibi görünse de kendi içinde mutlaka uyulması gereken kuralları vardır. Bunlardan en önemlisi kullanılan süt ve yumurta gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğidir. Bu nedenle kek yapmadan 1 saat önce kullanacağınız malzemeleri buzdolabından çıkarıp oda ortamında bekletmeniz gerekir.

MALZEME SIRASI

Yemek pişirirken de kek yaparken de malzemeleri belirli bir sıra planına göre kullanmak önemlidir. Öncelikle yumurtayı çırpmak, sonrasında şekeri yumurtaya katarak yüksek hızda karıştırmak, basit gibi görünen ama mükemmel bir kek için önemli olan bir detaydır.

FIRIN ISISI

Fırını önceden ısıtmak en önemli detaylardan biridir. Keki bekletmeden fırınlamanız kekin hızlıca kabarmasını sağlayacaktır. İdeal pişirme ısısı 180 derece olarak belirlenmiştir. Hızlı pişiren fırınlarda 170 derecede kontröllü olarak pişirim yapılması tavsiye edilir.