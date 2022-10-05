Kabiliyet eş anlamlısı nedir? Kabiliyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça, Türkçe ile en çok etkileşime geçen dillerden biridir. Bunun getirisi olarak da yıllar içerisinde iki dil arasında birçok kelime alışverişi olmuştur. Kabiliyet kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Kabiliyet kelimesi, Arapça "ḳbl " kökünden türeyen ve "uygunluk, yetenek" anlamına gelen "ḳābiliyya(t)" kelimesinden türemiştir. Bu kelime zamanla Türkçeleşerek "kabiliyet" hâlini almıştır.

Arapça kökenli ḳābiliyya(t) kelimesinin kökeni de "kabul edici" anlamına gelen ḳābil sözcüğüne dayanmaktadır. Kabiliyet kelimesi Arapçada "yetenekli" anlamına gelmektedir. Türkçede de aynı anlamda kullanılmıştır. Herhangi bir şeye karşı doğal yatkınlık olarak tanımlanan kelime Türk Dil Kurumunda "yetenek" olarak tanımlanmıştır.

Kabiliyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kabiliyet kelimesi farklı bir dilden Türkçeye geçmiş ve Türkçeleşmiştir. Kelimenin anlamı değişmemiş ve dilimizde de aynı anlamda kullanılmıştır. Kabiliyet kelimesiyle aynı anlamda kullanılan eş anlamlı kelime de vardır. Kabiliyet kelimesinin eş anlamı olan kelime "yetenek" kelimesidir.

Kabiliyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kabiliyet kelimesi "herhangi bir şeye olan doğal ve doğuştan gelen yatkınlık" anlamına gelir ve mana bakımından kökeninden fazla uzaklaşmamış bir kelimedir. Kabiliyetin eş anlamlısı da bir şeye olan doğal yatkınlığı, bir işteki beceriyi ifade etmektedir. Kabiliyet eş anlamlısı ile kurulabilecek örnek cümleler şu şekildedir:

Onun resim çizmeye olan yeteneği görmezden gelinemeyecek kadar büyüktü.

Spordaki yeteneği bu şekilde çalışarak devam ettirirse büyük başarılar elde edeceğinden eminim.

Dersler konusunda oldukça yeteneğe sahip bir öğrenciydi.

Bu alandaki yeteneği burada çalışması için yeterli gelmedi.



