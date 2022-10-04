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Kaçırdığı bebeğini canlı siper olarak kullandı! Polisler bile inanamadı

04.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan ve isminin Brandon Loehner olduğu açıklanan Floridalı bir adam, kız arkadaşı tarafından oğlunu kaçırdığı gerekçesiyle ihbar edilmişti. İhbarın ardından polisler tarafından bulunan genç adam, gergin bir çatışma sırasında 1 yaşındaki oğlunu canlı kalkan olarak kullandı. O anların görüntüler herkesi şoke etti.

Kaçırdığı bebeğini canlı siper olarak kullandı! Polisler bile inanamadı

Flagler County Şerif Ofisi, geçen hafta Palm Coast bölgesinden genç bir kadınının erkek arkadaşı Brandon Loehner'in 1 yaşındaki oğullarını silah zoruyla kaçırdığına dair bir ihbarda bulunduğunu aktardı.

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KENARA ÇEKMEDİ

Memurlar, kısa süre sonra Loehner'i kucağında bebeğiyle bir park yolunda hızlanarak pervasızca araç kullanırken yakaladılar. Polisler trafiği durdurmaya çalıştı ancak Loehner, kenara çekmeyi reddetti.

KENDİNE SİPER ETTİ

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Sonunda bir yerde duran Loehner, kucağında bebeğiyle araçtan çıktı. Polislerin ısrarına rağmen çocuğu bırakmayı reddetti ve hatta onu canlı bir siper olarak kullandı.

TESELLİ ETTİ

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Kısa bir gerginliğin ardından, memurlardan biri Loehner'ı şok tabancasıyla vurdu ve Loehner yere düştü. Memur bebeği hızla kucağına aldı ve korku içinde ağlarken babasına uzanıp seslendiği anlarda onu teselli etmeye çalıştı.

TEDAVİ EDİLDİ

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Loehner, uzun süre dirense de sonunda polis köpeğinin yardımıyla bastırıldı ve tutuklandı. Olayın ardından polis köpeği K-9'dan aldığı yaralar sebebiyle tedavi edildi.

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TUTUKLANDI

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Bebeğin kısa süre sonra annesiyle tekrar bir araya geldiği bildirilirken, Loehner'in ise adam kaçırma, bebeğini kalkan olarak kullanma, şiddete direnme, çocuk ihmali, kaçma ve dikkatsiz bir şekilde araç kullanma suçlarından tutuklandığı açıklandı.

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Florida
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