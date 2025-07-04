Kaçkar Dağları'na düşen uçağın ilk görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaş buldu, enkazdaki yolcuyla konuşmaya çalıştı! İşte o anlar...

Eskişehir Sivrihisar’dan Rize - Artvin Havalimanı’na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, önceki gün 18.00 sıralarında Rize - Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda düştü.

Mehmet Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın (51) acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybetti. 51 yaşındaki yolcu Hicran Kaya ise ağır yaralı bulundu.

ENKAZIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dağlık bir bölgeye düşen uçağın enkazına ise yerel halktan Anzerli Hüsnü Kan isimli bir şahıs ulaştı. Koşarak enkaza ulaşan Kan, önce sağ kurtulan yolcuyla konuştu.

"İyi misiniz? Bilinciniz yerinde mi?" sorusunu yönelten vatandaş, daha sonra pilotun hayatını kaybettiğini gördü. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından kullanıcılar pilotun, uçağı parçalatmadan indirdiğine dikkat çekti.

Kaynak: (Gazeterize)