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Kaçkar Dağları'na düşen uçağın ilk görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaş buldu, enkazdaki yolcuyla konuşmaya çalıştı! İşte o anlar...

Rize - Artvin Havalimanı’na gitmek için havalanan pilot Mehmet Demirci ve 51 yaşındaki yolcu Hicran Kaya Kaçkar Dağları'na düştü. Demirci hayatını kaybederken yolcu Kaya, ağır yaralı halde kurtarıldı. Sisli bir bölgeye düşen uçağa ilk ulaşan kişi ise Anzerli Hüsnü Kan oldu. Enkazı bulan Kan, o anları da kaydetti.

Kaçkar Dağları'na düşen uçağın ilk görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaş buldu, enkazdaki yolcuyla konuşmaya çalıştı! İşte o anlar...
Jale Uslu

Eskişehir Sivrihisar’dan Rize - Artvin Havalimanı’na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, önceki gün 18.00 sıralarında Rize - Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda düştü.

Kaçkar Dağları na düşen uçağın ilk görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaş buldu, enkazdaki yolcuyla konuşmaya çalıştı! İşte o anlar... 1

Mehmet Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın (51) acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybetti. 51 yaşındaki yolcu Hicran Kaya ise ağır yaralı bulundu.

ENKAZIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dağlık bir bölgeye düşen uçağın enkazına ise yerel halktan Anzerli Hüsnü Kan isimli bir şahıs ulaştı. Koşarak enkaza ulaşan Kan, önce sağ kurtulan yolcuyla konuştu.

Kaçkar Dağları na düşen uçağın ilk görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaş buldu, enkazdaki yolcuyla konuşmaya çalıştı! İşte o anlar... 2

"İyi misiniz? Bilinciniz yerinde mi?" sorusunu yönelten vatandaş, daha sonra pilotun hayatını kaybettiğini gördü. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından kullanıcılar pilotun, uçağı parçalatmadan indirdiğine dikkat çekti.

Kaçkar Dağları na düşen uçağın ilk görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaş buldu, enkazdaki yolcuyla konuşmaya çalıştı! İşte o anlar... 3

Kaynak: (Gazeterize)

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