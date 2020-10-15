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  4. Kadayıfa sarılı çıtır tavuk nasıl yapılır? Kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi nedir? Kadayıfa sarılı çıtır tavuk malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi

Kadayıfa sarılı çıtır tavuk nasıl yapılır? Kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi nedir? Kadayıfa sarılı çıtır tavuk malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi

Seray Üstün Seray Üstün
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlanan 554. bölümde gelinler kadayıfa sarılı çıtır tavuk yaptı. Kayınvalide ve gelinlerin çeyrek altın sahibi olmak için rekabet ettikleri yarışmada kadayıfa sarılı çıtır tavuk rüzgarı esti.

Kadayıfa sarılı çıtır tavuk nasıl yapılır? Kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi nedir? Kadayıfa sarılı çıtır tavuk malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi

Kadayıfa sarılı çıtır tavuk nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki  kadayıfa sarılı çıtır tavuk nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

KADAYIFA SARILI ÇITIR TAVUK MALZEMELERİ

  • 2 adet derisi alınmış tavuk göğsü
  • 1 tutam tatlı toz biber
  • 2 diş sarımsak
  • 3 çorba kaşığı soya sosu
  • 250 gr. Taze tel kadayıf
  • 3 adet yumurta beyazı
  • 1 tutam tuz karabiber
  • Kızartmak için 1 litre sıvı yağ

Sosu için:

  • 3 adet közlenmiş kapya biber
  • 1çorba kaşığı süzme yoğurt
  • 1 çorba kaşığı mayonez
  • 3-4 dal maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi
  • Yarım çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam tuz

KADAYIFA SARILI ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?

Kadayıfa sarılı çıtır tavuk yapımı iki aşamadan oluşur. İlk adımda kadayıfın içerisinde yumuşak bir tavuk elde edilmesi adına marine edilir. Marine işlemi için toz biber, soya sosu ile sarımsak kullanılır. Ardından yumurtanın beyazı ayrılır ve kadayıf tavukları tamamen kaplayacak şekilde 12 eşit parçaya bölünür. Kadayıf önce yumurtanın beyazında bandırılır ve tavuklara sarılır. Ardından derin bir kızartma tenceresinde altın rengini alıncaya kadar kızartılır. Tavadan alınan tavuklar kağıt havluya çıkartılır ve üzerine sıcakken tuz ile karabiber eklenir.

Son adımda sosun yapımına geçilir. Közlenmiş biberler süzme yoğurt, mayonez, sirke ve zeytinyağı ile karıştırılır. İçerisine ezilmiş sarımsak eklenir. El blendırıyla ezilir. Üzerine ince kıyılan maydanoz konulur.

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