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Kadayıfın en pratik hali: Cennet çamuru tarifi! Kilis'in saklı lezzeti cennet çamuru nasıl yapılır?

15.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadayıf tatlısı çok sevilse de kadayıfla yapılan tatlıların yapımında zorluk yaşanabiliyor. Ancak cennet çamuru tatlısı hem pratik hem de lezzetli oluyor. Künefeyle karıştırılan cennet çamurunun çok daha basit. Bol şerbetiyle tüm tatlı ihtiyacınızı karşılayacak cennet çamuru tatlısını mutlaka denemelisiniz.

Kadayıfın en pratik hali: Cennet çamuru tarifi! Kilis'in saklı lezzeti cennet çamuru nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 688kal

Cennet çamuru tatlısı her lokmada mutlu olmanızı sağlayacak tatlılar arasında bulunuyor. Kilis mutfağına ait olan bu lezzet yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Cennet çamuru tatlısı bol şerbeti ve kaymağıyla gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER

  • 300 gram kadayıf
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 100 gram toz Antep fıstığı
  • Şerbeti için:
  • 2 su bardağı şeker (damak zevkine göre azaltabilirsiniz)
  • 1 su bardağı su
  • 3-4 damla limon

TARİF

  • Şerbet malzemelerini bir tencerenin içerisine koyun ve 30 dakika kaynatıp ocaktan alın. Oda sıcaklığında ılımaya bırakın.
  • Kadayıfları şehriye boyutlarında parçalayın ve tereyağı ile renk almayacak şekilde orta ateşte kavurun.
  • İçerisine fıstığın 3/4ünü ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Isınan ve hafif kavrulan karışıma azar azar şerbeti ekleyip karıştırın. Tüm şerbeti çekip kıvam aldığında tatlımız servise hazırdır.
  • Üzerine kaymak ve kalan fıstığı ekleyip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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