Kadayıflı sakızlı muhallebi

Malzemeler:

5 su bardağı süt

125 gram Sana Klasik

½ su bardağı un

1 adet yumurta

1 kahve fincanı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Üzeri için;

300 gram kadayıf

125 gram Sana Klasik

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Bir tencereye Sana Klasik ekleyin ve eritin.

Kadayıfları pembeleşene kadar kavurun.

Ocaktan almadan önce tarçını ekleyin ve karıştırın.

Ayrı bir tencerede süt, un, nişasta, yumurta ve şekeri karıştırın.

Kısık ateşte kıvam alıp kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca damla sakızını, vanilini ve Sana Klasik ekleyerek karıştırın.

Kuplara paylaştırıp oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Sonra 1 saat buzdolabında bekletin.

Üzerlerini kavurduğunuz kadayıfları ekleyerek servis edin.

Afiyet Olsun

