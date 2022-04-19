Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral stiliyle dikkat çekti! "Çok güzel olmuşsun Meriç abla"

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Ayşe rolünü oynayan Meriç Aral, senaryo icabı çalıştığı yeri değiştirerek diziden ayrılmıştı. Meriç Aral stiliyle gündeme geldi.

MERİÇ ARAL'IN STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

33 yaşındaki oyuncu Meriç Aral birçok dizi ve sinema filminde oynadı.

Stil sahibi Aral'a, "Çok güzel olmuşsun Meriç abla", "Baby face", "Sizi çok seviyorum" gibi yorumlar geldi.

Meriç Aral geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla gündeme gelmişti.

Aral'ın sevgilisinin Leyla ile Mecnun, İtirazım Var gibi projelerde oynayan Serkan Keskin olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Meriç Aral Medcezir dizisinde de Hale rolünü oynamıştı.





