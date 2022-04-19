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Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral stiliyle dikkat çekti! "Çok güzel olmuşsun Meriç abla"

19.04.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların fenomen dizisi Kırmızı Oda'da Ayşe rolüyle tanınan Meriç Aral, bir süre sonra rol icabı diziden ayrılmıştı. Kaderimin Oyunu dizisinde Helin rolüne de hayat veren Meriç Aral stiliyle dikkat çekti.

Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral stiliyle dikkat çekti! "Çok güzel olmuşsun Meriç abla"

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Ayşe rolünü oynayan Meriç Aral, senaryo icabı çalıştığı yeri değiştirerek diziden ayrılmıştı. Meriç Aral stiliyle gündeme geldi.

MERİÇ ARAL'IN STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

33 yaşındaki oyuncu Meriç Aral birçok dizi ve sinema filminde oynadı.

Kırmızı Oda'nın Ayşe'si Meriç Aral stiliyle dikkat çekti!

Stil sahibi Aral'a, "Çok güzel olmuşsun Meriç abla", "Baby face", "Sizi çok seviyorum" gibi yorumlar geldi.

Kırmızı Oda'nın Ayşe'si Meriç Aral stiliyle dikkat çekti!

Meriç Aral geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla gündeme gelmişti.

Kırmızı Oda'nın Ayşe'si Meriç Aral stiliyle dikkat çekti!

Aral'ın sevgilisinin Leyla ile Mecnun, İtirazım Var gibi projelerde oynayan Serkan Keskin olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral stiliyle dikkat çekti!

Meriç Aral Medcezir dizisinde de Hale rolünü oynamıştı.

Kırmızı Oda'nın Ayşe'si Meriç Aral stiliyle dikkat çekti!

Kırmızı Oda'nın Ayşe'si Meriç Aral stiliyle dikkat çekti!

Kırmızı Oda'nın Ayşe'si Meriç Aral stiliyle dikkat çekti!

Kırmızı Oda'nın Ayşe'si Meriç Aral stiliyle dikkat çekti!

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Meriç Aral
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