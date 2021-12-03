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Kaderimin Oyunu uyarlama mı? Kaderimin Oyunu kitaptan mı uyarlandı?

03.12.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senarist Sırma Yanık tarafından kaleme alınan, Emre Bakaşasak tarafından yönetilen Kaderimin Oyunu dizisi 3 Aralık 2021'de seyircilerle buluşacak. Birbirinden ünlü oyuncuların oyuncu kadrosunda yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde genç yaşında iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Asiye karakterinin dramı işlenecek. Peki Kaderimin Oyunu uyarlama mı? İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu uyarlama mı? Kaderimin Oyunu kitaptan mı uyarlandı?

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak gibi oyuncuların yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu. Kaderimin Oyunu dizisinin ilk çekimleri Amasya’da gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kaderimin Oyunu dizisi Sırma Yanık tarafından kaleme alınıyor. Dizinin uyarlama olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU

Asiye iki çocuğu ile mücadele veren bir kadındır. Kızı Nergis'in başına gelen felaket sonucunda dünyası başına yıkılır. Genç anne, Amasya'dan İstanbul'a dönüşü olmayan yolculuğa çıkar. Yolda Mahir'le tanışır ve Mahir, Asiye'yi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için ona yardım ederk. Dizide Asiye karakterine Öykü Karayel, Mahir karakterine ise Sarp Apak hayat veriyor.

Kaderimin Oyunu uyarlama mı? Kaderimin Oyunu kitaptan mı uyarlandı?

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI

  • Asiye – Öykü Karayel
  • Uğur- Yıldırım Özcan
  • Mahir – Sarp Apak
  • Nedret – Ülkü Duru
  • Harun – Müfit Karacan
  • Nergis- Iraz Akçam
  • Cemal – Akın Akınözü
  • Raci – Kaan Çakır
  • Helin – Meriç Aral
  • Zahide – Esra Dermancıoğlu


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Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Öykü Karayel
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