Kaderimin Oyunu uyarlama mı? Kaderimin Oyunu kitaptan mı uyarlandı?

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak gibi oyuncuların yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu. Kaderimin Oyunu dizisinin ilk çekimleri Amasya’da gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...
Kaderimin Oyunu dizisi Sırma Yanık tarafından kaleme alınıyor. Dizinin uyarlama olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Asiye iki çocuğu ile mücadele veren bir kadındır. Kızı Nergis'in başına gelen felaket sonucunda dünyası başına yıkılır. Genç anne, Amasya'dan İstanbul'a dönüşü olmayan yolculuğa çıkar. Yolda Mahir'le tanışır ve Mahir, Asiye'yi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için ona yardım ederk. Dizide Asiye karakterine Öykü Karayel, Mahir karakterine ise Sarp Apak hayat veriyor.
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