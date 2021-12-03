Kaderimin Oyunu uyarlama mı? Kaderimin Oyunu kitaptan mı uyarlandı?

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak gibi oyuncuların yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu. Kaderimin Oyunu dizisinin ilk çekimleri Amasya’da gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kaderimin Oyunu dizisi Sırma Yanık tarafından kaleme alınıyor. Dizinin uyarlama olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU

Asiye iki çocuğu ile mücadele veren bir kadındır. Kızı Nergis'in başına gelen felaket sonucunda dünyası başına yıkılır. Genç anne, Amasya'dan İstanbul'a dönüşü olmayan yolculuğa çıkar. Yolda Mahir'le tanışır ve Mahir, Asiye'yi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için ona yardım ederk. Dizide Asiye karakterine Öykü Karayel, Mahir karakterine ise Sarp Apak hayat veriyor.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Asiye – Öykü Karayel

Uğur- Yıldırım Özcan

Mahir – Sarp Apak

Nedret – Ülkü Duru

Harun – Müfit Karacan

Nergis- Iraz Akçam

Cemal – Akın Akınözü

Raci – Kaan Çakır

Helin – Meriç Aral

Zahide – Esra Dermancıoğlu



