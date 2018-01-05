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Kadın 11. bölüm 2. fragman: Şirin, Bahar'ın eve dönüşünü neden destekleyecek?

DİZİ HABERLERİ | 05.01.2018 12:23 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kadın 11. Bölüm 2. fragman izleyicilerle paylaşıldı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Bahar'ın eve dönmek istemesine sürpriz bir şekilde Şirin'in destek verdiği görülüyor. Şirin'in bu desteği altında bir bit yeniği mi var? İşte Kadın 11. yeni bölümden detaylar...

Kadın 11. bölüm merakla bekleniyor ki yeni bölüm için ikinci fragman yayımlandı. Dizinin bu bölümünde izleyicileri kritik gelişmeler bekliyor. Enver Şirin ile yüzleşecek, Bahar da eve dönmek isteyecek ama Hatice buna tepki gösterecek.

ŞİRİN'DEN ŞAŞIRTAN DESTEK

Kadın 11. bölüm 2. fragmanında Bahar'ın eve dönmek istemesine yer verilmiş. Bahar artık geçinemediğini ifade edip geri dönmek istediğini söyleyecek. Ancak bu ani değişme Hatice tepki gösterecek ve bu isteğin altındaki gerçek nedeni öğrenmeye çalışacak. Tam da bu sırada Şirin, ablasıyla birlikte yapmak istediğini söyleyip şaşırtacak. Şirin'in bu desteğinin altında ne var?

ENVER, ŞİRİN İLE YÜZLEŞECEK!

Kadın yeni bölümde Enver ile İpek arasındaki merakla beklenen kritik yüzleşme gerçekleşecek. Enver, soğuktan yakınan İpek'e Sarp'ın boğulurken üşümüş olup olmadığını soruyor. Şaşkına düşen İpek düşünmediğini söyleyince de Enver, İpek'in üzerine gitmeye başlıyor. Bakalım Kadın yeni bölümde gerçekler ortaya çıkacak mı ve neler olacak?

KADIN 11. BÖLÜM 2. FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Yeni fragmanı izleyen seyirciler Şirin'in ablasına verdiği desteğin altında bir bit yeniği olduğundan şüpheleniyorlar. Piskopat diye tanımladıkları Şirin'in hain bir planı olduğu düşünülüyor. Bahar'ın eve dönmek istemesi de hastalığa bağlanıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer.

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