Kadın 11. bölüm 2. fragman: Şirin, Bahar'ın eve dönüşünü neden destekleyecek?

Kadın 11. bölüm merakla bekleniyor ki yeni bölüm için ikinci fragman yayımlandı. Dizinin bu bölümünde izleyicileri kritik gelişmeler bekliyor. Enver Şirin ile yüzleşecek, Bahar da eve dönmek isteyecek ama Hatice buna tepki gösterecek.

ŞİRİN'DEN ŞAŞIRTAN DESTEK

Kadın 11. bölüm 2. fragmanında Bahar'ın eve dönmek istemesine yer verilmiş. Bahar artık geçinemediğini ifade edip geri dönmek istediğini söyleyecek. Ancak bu ani değişme Hatice tepki gösterecek ve bu isteğin altındaki gerçek nedeni öğrenmeye çalışacak. Tam da bu sırada Şirin, ablasıyla birlikte yapmak istediğini söyleyip şaşırtacak. Şirin'in bu desteğinin altında ne var?

ENVER, ŞİRİN İLE YÜZLEŞECEK!

Kadın yeni bölümde Enver ile İpek arasındaki merakla beklenen kritik yüzleşme gerçekleşecek. Enver, soğuktan yakınan İpek'e Sarp'ın boğulurken üşümüş olup olmadığını soruyor. Şaşkına düşen İpek düşünmediğini söyleyince de Enver, İpek'in üzerine gitmeye başlıyor. Bakalım Kadın yeni bölümde gerçekler ortaya çıkacak mı ve neler olacak?