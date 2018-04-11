Kadın 25. yeni bölüm fragmanı: Bahar iliği kabul edecek mi? (Kadın 24. son bölüm izle)

Kadın 25. yeni bölüm fragmanı, dün akşam ekrana gelen Kadın son bölüm sonrasında yayınlandı. Özge Özpirinçci ile Caner Cindoruk'un başrolünde oynadığı Kadın son bölümde Şirin, Alp ile karşılaşmanın şokunu yaşamaktadır. Alp ise Pırıl ile babasının konuşması ile kendisinden saklanan gerçekleri öğrenmenin peşindedir. Diğer yandan Bahar'a uyan iliğin Şirin'e ait olması, Bahar'ın kabul edecek mi veya Şirin'in vermek isteyecek mi merak ediliyor. İşte Kadın son bölümü ile Kadın 25. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 25. yeni bölüm fragmanında Bahar'a uyan iliğin bulunduğu müjdesi ailesine veriliyor. Fakat uyan iliğin Şirin'e ait olması büyük bir sorun teşkil ediyor. Bahar, Şirin'den iliği kabul edecek mi? Şirin, ilik vermek isteyecek mi? Enver ile Hatice, bu konu yüzünden onlardan önce tartışmaya başlarlar. Diğer yandan Alp gerçeklerin peşine düşer. Bu yüzden Pırıl ile çocukların Amerika'ya yalnız gitmelerini istiyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın son bölümde; Alp’i gören Şirin büyük bir şok içindedir ve ne yapacağını bilemez. Bahar ise tüm olanlardan habersiz kendine yeni bir sayfa açmıştır. Arif’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Bahar, her kötü gününde yanında olan Arif’in yanında olmak ister. Arif ise duygularını artık kontrol edememeye ve Bahar’ı kıskanmaya başlar. Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Jale ise onları bu duruma nasıl ikna edeceğini düşünmektedir.

Amerika’ya gitme sürecinde öğrendiği şey ile de Pırıl’ın tüm dünyası başına yıkılacaktır.

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