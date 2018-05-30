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Kadın 31. son bölüm izle: Doruk, babası Sarp ile karşı karşıya! (Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2018 07:51 | Son Güncelleme

Kadın 31. son bölümü dün akşam Fox TV ekranlarına geldi. Heyecanla izlenen son bölümden sonra Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haftaya sezon finali yapacak olan Kadın son bölümde Enver, Sarp ile buluşmasında ondan hesap sorar. Enver, Sarp'ın yaşadığı bilgisi ile yükü ile fenalık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Kadın yeni bölüm fragmanında Sarp, hastaneye onları ziyarete giderken oğlu Doruk ile karşı karşıya gelir. İşte Kadın 31. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı ile detaylar...

Kadın 31. son bölüm izle: Doruk, babası Sarp ile karşı karşıya! (Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Kadın 31. son bölümü ile seyircisini Fox TV ekranı başına toplamayı yine başardı. Merak içinde bırakan final biten son bölüm sonrasında Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde Sarp ile Enver'in görüşmesi gerçekleşir. Enver, Sarp'tan bunları nasıl yaptığını, nasıl ortadan kaybolduğunu falan açıklamasını ister. Sarp'ın yaşadığını Yeliz ve Ceyda'ya söyleyen Enver, bu yükün altında daha fazla dayanamadı ve fenalık geçirince hastaneye kaldırıldı. Sarp, Enver'i hastanede ziyarete gider. Hastane çıkışında ise Bahar'ın geldiği araç ile karşı karşıya kalırlar. Acaba Bahar, Sarp'ı farketti mi? Onu gördü mü? Kadın 32. yeni bölümü ile sezon finali yapacak. yeni bölüm fragmanında Sarp, onları görmek için hastaneye gitmeye karar verir. Fakat Doruk, hastane dışında babasını farkeder. Sarp ise "Baba" diye seslenen Doruk'u o zaman farkeder. Kadın sezon finalinde neler yaşanacak? Sarp ile Bahar kavuşacak mı? Kadın son bölümün tamamını haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Kadın 32. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp ile görüşmek isteyen Enver çok büyük bir tehlikenin içine girmiştir. Sarp’ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz’e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar’dan saklamak istemez.

Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.

KADIN 31. SON BÖLÜM İZLE

Arif, Ceyda’nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar’a itiraf eder. Arif’in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar’ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu...

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci
Caner Cindoruk
Bennu Yıldırımlar
Ayça Erturan
Ece Özdikici
Şerif Erol
Seray Kaya
Feyyaz Duman
Devrim Özder Akın
Kübra Süzgün
Ali Semi Sefil

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