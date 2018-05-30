Kadın 31. son bölüm izle: Doruk, babası Sarp ile karşı karşıya! (Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Kadın 31. son bölümü ile seyircisini Fox TV ekranı başına toplamayı yine başardı. Merak içinde bırakan final biten son bölüm sonrasında Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde Sarp ile Enver'in görüşmesi gerçekleşir. Enver, Sarp'tan bunları nasıl yaptığını, nasıl ortadan kaybolduğunu falan açıklamasını ister. Sarp'ın yaşadığını Yeliz ve Ceyda'ya söyleyen Enver, bu yükün altında daha fazla dayanamadı ve fenalık geçirince hastaneye kaldırıldı. Sarp, Enver'i hastanede ziyarete gider. Hastane çıkışında ise Bahar'ın geldiği araç ile karşı karşıya kalırlar. Acaba Bahar, Sarp'ı farketti mi? Onu gördü mü? Kadın 32. yeni bölümü ile sezon finali yapacak. yeni bölüm fragmanında Sarp, onları görmek için hastaneye gitmeye karar verir. Fakat Doruk, hastane dışında babasını farkeder. Sarp ise "Baba" diye seslenen Doruk'u o zaman farkeder. Kadın sezon finalinde neler yaşanacak? Sarp ile Bahar kavuşacak mı? Kadın son bölümün tamamını haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Kadın 32. yeni bölüm fragmanı...