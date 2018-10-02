MAGAZİN

Kadın 33. yeni bölümü bu akşam var mı? İşte 2 Ekim Salı Fox TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

Kadın 33. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Fox TV'de Salı akşamları ekrana gelen Kadın dizisi yeni sezonu bu akşam başlıyor mu merak ediliyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Hatice Sarıkadı'nın oynadığı Kadın dizisi sezon finalinde Doruk ile Sarp karşı karşıya gelmişti. Kadın yeni sezon fragmanında Doruk, Bahar'a babamı gördüm diyerek koşuyor ve Sarp'ı aramaya başlıyorlar. Bahar, Sarp'ın yaşadığını öğrenecek mi? İşte Kadın yeni bölüm fragmanları ve Fox TV yayın akışı ...

Kadın 33. yeni bölümü bu akşam var mı? İşte 2 Ekim Salı Fox TV yayın akışı

Kadın dizisi hayranları, bu akşam yeni bölüm var mı merak ediyorlar. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Hatice Sarıkadı'nın oynadığı Kadın dizisi Fox TV'de her Salı akşamı ekrana geliyordu. Merak ettiren bir sezon finali ile sona eren Kadın yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Kadın 33. yeni bölümü ile bu akşam 2. sezonuna başlıyor. Kadın yeni bölümde neler olacak? Doruk, babası Sarp'ı gördüğünü Bahar'a söyledikten sonra ne yapacaklar? Sarp, Doruk'u gördükten sonra mezarlığa niye gitti? Kadın 33. yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti haberimizde.

FOX TV YAYIN AKIŞI 2 EKİM SALI

07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Canlı
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün Canlı
12.15 Bir Deli Rüzgar
16.30 Zuhal Topal'la Sofrada Yeni Bölüm
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Canlı
20.00 Kadın Yeni Bölüm
00.15 Bir Deli Rüzgar
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada
05.00 Aşk Yeniden

KADIN 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşecektir.

KADIN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 33. bölüm fragmanında Sarp'ın Doruk ile karşılaşması sonrası soluğu mezarlıkta aldığı görülüyor. Sarp, çocukların ve Bahar'ın mezarını kazmaya başlıyor. Doruk ile hastanede karşılaşan ve kafası karışan Sarp, iki çocuğu ve karısının mezarını kazarak gerçeği öğrenmek istiyor.

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Kadın sezon finali son sahnesinde, hastaneye giden Sarp ile Doruk karşı karşıya geliyor. Doruk'un "baba" diye seslenmesini Arif farklı yorumlamıştı.

KADIN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Oyuncular:
Özge Özpirinçci - Bahar
Caner Cindoruk - Sarp
Bennu Yıldırımlar - Hatice
Ayça Erturan - Yeliz
Ece Özdikici - Jale
Şerif Erol - Enver
Seray Kaya - Şirin
Feyyaz Duman - Arif
Devrim Özder Akın - Musa
Kübra Süzgün - Nisan
Ali Semi Sefil - Doruk

PARTNERArkasında olanları görünce...Arkasında olanları görünce...
Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni sezon yayın tarihi belli oldu!Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni sezon yayın tarihi belli oldu!
Söz 53. son bölüm izle: Yavuz tetiği çekecek mi? (Söz 54. yeni bölüm fragmanı)Söz 53. son bölüm izle: Yavuz tetiği çekecek mi? (Söz 54. yeni bölüm fragmanı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın kadın yeni bölüm kadın 33 bölüm kadın yeni sezon fox tv yayın akışı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Son dakika! Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

İlginizi Çekebilir

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Söz 53. son bölüm izle: Yavuz tetiği çekecek mi? (Söz 54. yeni bölüm fragmanı)

Söz 53. son bölüm izle: Yavuz tetiği çekecek mi? (Söz 54. yeni bölüm fragmanı)

Mine Çayıroğlu kimdir? İşte Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu'nun merak edilen hayatı

Mine Çayıroğlu kimdir? İşte Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu'nun merak edilen hayatı

İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı! Faruk'un gerçek babası kim? Ülfet'ten şok sözler

İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı! Faruk'un gerçek babası kim? Ülfet'ten şok sözler

Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?

Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?

Gülperi dizisi 4. yeni bölüm fragmanı! Gülperi'nin evine polis baskını şoku!

Gülperi dizisi 4. yeni bölüm fragmanı! Gülperi'nin evine polis baskını şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.