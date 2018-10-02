Kadın 33. yeni bölümü bu akşam var mı? İşte 2 Ekim Salı Fox TV yayın akışı

Kadın dizisi hayranları, bu akşam yeni bölüm var mı merak ediyorlar. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Hatice Sarıkadı'nın oynadığı Kadın dizisi Fox TV'de her Salı akşamı ekrana geliyordu. Merak ettiren bir sezon finali ile sona eren Kadın yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Kadın 33. yeni bölümü ile bu akşam 2. sezonuna başlıyor. Kadın yeni bölümde neler olacak? Doruk, babası Sarp'ı gördüğünü Bahar'a söyledikten sonra ne yapacaklar? Sarp, Doruk'u gördükten sonra mezarlığa niye gitti? Kadın 33. yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti haberimizde.
07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Canlı
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün Canlı
12.15 Bir Deli Rüzgar
16.30 Zuhal Topal'la Sofrada Yeni Bölüm
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Canlı
20.00 Kadın Yeni Bölüm
00.15 Bir Deli Rüzgar
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada
05.00 Aşk Yeniden
Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşecektir.
Kadın 33. bölüm fragmanında Sarp'ın Doruk ile karşılaşması sonrası soluğu mezarlıkta aldığı görülüyor. Sarp, çocukların ve Bahar'ın mezarını kazmaya başlıyor. Doruk ile hastanede karşılaşan ve kafası karışan Sarp, iki çocuğu ve karısının mezarını kazarak gerçeği öğrenmek istiyor.
KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.
Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Kadın sezon finali son sahnesinde, hastaneye giden Sarp ile Doruk karşı karşıya geliyor. Doruk'un "baba" diye seslenmesini Arif farklı yorumlamıştı.
KADIN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.
Oyuncular:
Özge Özpirinçci - Bahar
Caner Cindoruk - Sarp
Bennu Yıldırımlar - Hatice
Ayça Erturan - Yeliz
Ece Özdikici - Jale
Şerif Erol - Enver
Seray Kaya - Şirin
Feyyaz Duman - Arif
Devrim Özder Akın - Musa
Kübra Süzgün - Nisan
Ali Semi Sefil - Doruk
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