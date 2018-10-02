Kadın 33. yeni bölümü bu akşam var mı? İşte 2 Ekim Salı Fox TV yayın akışı

Kadın dizisi hayranları, bu akşam yeni bölüm var mı merak ediyorlar. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Hatice Sarıkadı'nın oynadığı Kadın dizisi Fox TV'de her Salı akşamı ekrana geliyordu. Merak ettiren bir sezon finali ile sona eren Kadın yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Kadın 33. yeni bölümü ile bu akşam 2. sezonuna başlıyor. Kadın yeni bölümde neler olacak? Doruk, babası Sarp'ı gördüğünü Bahar'a söyledikten sonra ne yapacaklar? Sarp, Doruk'u gördükten sonra mezarlığa niye gitti? Kadın 33. yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti haberimizde.

FOX TV YAYIN AKIŞI 2 EKİM SALI

07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Canlı

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün Canlı

12.15 Bir Deli Rüzgar

16.30 Zuhal Topal'la Sofrada Yeni Bölüm

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Canlı

20.00 Kadın Yeni Bölüm

00.15 Bir Deli Rüzgar

03.00 Zuhal Topal'la Sofrada

05.00 Aşk Yeniden

KADIN 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşecektir.