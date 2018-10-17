MAGAZİN

Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif'ten Bahar'a evlilik teklifi! (Kadın dizisi 35. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2018 02:28 | Son Güncelleme

Fox TV'de ekrana gelen Kadın dizisini 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın dizisi 36. yeni bölümde Bahar sürpriz bir evlilik teklifi alıyor. Bahar'a aşkını itiraf eden ve öpen Arif,tek taş bir pırlanta uzatarak 'Benimle evlenir misin?' diyor. Arif'in evlilik teklifi karşısında Bahar duygulanıyor. Kadın dizisi 36. yeni bölümde Bahar Arif'in evlilik teklifini kabul edecek mi? 'Karım nerede' diyerek bağıran Sarp ise sinirden deliye dönüyor ve Arif'le kavga ediyor. İşte Kadın yeni bölüm fragman

Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif'ten Bahar'a evlilik teklifi! (Kadın dizisi 35. son bölüm izle)

AŞKINI İLAN EDEN ARİF BAHAR'I ÖPTÜ
Kadın dizisi 16 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelen 35. son bölümüyle nefesleri kesti. Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisinin son bölümünde Bahar'ın sağlık durumu kötüye gittti. Arif Bahar'ı baygın bir şekilde bulunca hastaneye kaldırdı. Sarp, başından geçenleri anlatmak için Enver’in kapısına gitti. Sarp’ın Bahar ve çocuklara ulaşamamasının altından ise Şirin çıktı. Kadın dizisinin son bölümde Arif Bahar'a artık aşkını ilan etti. Hastanede ise Bahar'ı öpmek istedi. Hatice ise Arif'in Bahar'a olan aşkını anladı.

Kadın 36. yeni bölüm fragmanı da son bölümün ardından ekrana geldi. Kadın'ın yeni bölümünde Arif tek taş bir yüzükle Bahar'a evlilik teklif ediyor. Bir yandan sağlığıyla uğraşan Bahar ise bu teklif karşısında duygulanıyor. 'Bahar Arif'le evlenmeyi kabul edecek mi?' sorusu ise Kadın'ın 36. yeni bölümde belli olacak. Yeni bölüm fragmanında ise Sarp 'Karım nerede?' diye bağırarak sinirden deliye dönüyor. Bahar'a olan aşkını itiraf eden Arif'le karşı karşıya gelen Sarp kapışıyor. Arif, kapıyı kırmaya çalışan Sarp'ın yakasına yapışınca ikili arasında kavga çıkıyor.

ARİF AŞKINI AÇIKLADI
Kadın son bölümde, Arif Bahar'a aşkını resmen belli ediyor. Önce Hatice'ye Bahar'ı sevdiğini söylüyor sonra da Bahar'a açılıyor. Ona neden ağladığını soran Bahar'a ‘insan sevdiği hep iyi olsun istiyor' diyor. Ve ardından Bahar'ı öpmek için ona doğru yaklaşıyor.

Enver ile kavgasından sonra evi terk eden Şirin soluğu Suat’ın yanında alır. Ona kalacak yer ayarlamasını isteyen Şirin’in aklında çok farklı planlar vardır. Bir anda Enver’in kapısına giden Sarp ise artık kafasındaki soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istemektedir.

Hastalığı ilerleyen Bahar, ani bir şekilde hastaneye kaldırılır. Hatice de kızını kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştır. Arif’in Bahar’a aşık olduğunu anlayan Hatice, kızının artık mutlu olmasını istemektedir. Hatice’ye olan itirafından sonra Arif de Bahar’a karşı kartlarını daha açık oynamaya karar vermiştir.

Peki Arif’in bu hamlesinden sonra Bahar’ın tepkisi ne olacak?

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izleEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle
Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandıUfak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın kadın dizisi kadın son bölüm izle kadın fragman kadın 36. bölüm fragman kadın 36. yeni bölüm izle dizi

En Çok Okunan Haberler

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve neden yok? Aslıhan Gürbüz ayrıldı mı?

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve neden yok? Aslıhan Gürbüz ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.