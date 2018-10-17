Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif'ten Bahar'a evlilik teklifi! (Kadın dizisi 35. son bölüm izle)

AŞKINI İLAN EDEN ARİF BAHAR'I ÖPTÜ

Kadın dizisi 16 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelen 35. son bölümüyle nefesleri kesti. Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisinin son bölümünde Bahar'ın sağlık durumu kötüye gittti. Arif Bahar'ı baygın bir şekilde bulunca hastaneye kaldırdı. Sarp, başından geçenleri anlatmak için Enver’in kapısına gitti. Sarp’ın Bahar ve çocuklara ulaşamamasının altından ise Şirin çıktı. Kadın dizisinin son bölümde Arif Bahar'a artık aşkını ilan etti. Hastanede ise Bahar'ı öpmek istedi. Hatice ise Arif'in Bahar'a olan aşkını anladı.

Kadın 36. yeni bölüm fragmanı da son bölümün ardından ekrana geldi. Kadın'ın yeni bölümünde Arif tek taş bir yüzükle Bahar'a evlilik teklif ediyor. Bir yandan sağlığıyla uğraşan Bahar ise bu teklif karşısında duygulanıyor. 'Bahar Arif'le evlenmeyi kabul edecek mi?' sorusu ise Kadın'ın 36. yeni bölümde belli olacak. Yeni bölüm fragmanında ise Sarp 'Karım nerede?' diye bağırarak sinirden deliye dönüyor. Bahar'a olan aşkını itiraf eden Arif'le karşı karşıya gelen Sarp kapışıyor. Arif, kapıyı kırmaya çalışan Sarp'ın yakasına yapışınca ikili arasında kavga çıkıyor.