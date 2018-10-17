Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif'ten Bahar'a evlilik teklifi! (Kadın dizisi 35. son bölüm izle)

AŞKINI İLAN EDEN ARİF BAHAR'I ÖPTÜ
Kadın dizisi 16 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelen 35. son bölümüyle nefesleri kesti. Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisinin son bölümünde Bahar'ın sağlık durumu kötüye gittti. Arif Bahar'ı baygın bir şekilde bulunca hastaneye kaldırdı. Sarp, başından geçenleri anlatmak için Enver’in kapısına gitti. Sarp’ın Bahar ve çocuklara ulaşamamasının altından ise Şirin çıktı. Kadın dizisinin son bölümde Arif Bahar'a artık aşkını ilan etti. Hastanede ise Bahar'ı öpmek istedi. Hatice ise Arif'in Bahar'a olan aşkını anladı.
Kadın 36. yeni bölüm fragmanı da son bölümün ardından ekrana geldi. Kadın'ın yeni bölümünde Arif tek taş bir yüzükle Bahar'a evlilik teklif ediyor. Bir yandan sağlığıyla uğraşan Bahar ise bu teklif karşısında duygulanıyor. 'Bahar Arif'le evlenmeyi kabul edecek mi?' sorusu ise Kadın'ın 36. yeni bölümde belli olacak. Yeni bölüm fragmanında ise Sarp 'Karım nerede?' diye bağırarak sinirden deliye dönüyor. Bahar'a olan aşkını itiraf eden Arif'le karşı karşıya gelen Sarp kapışıyor. Arif, kapıyı kırmaya çalışan Sarp'ın yakasına yapışınca ikili arasında kavga çıkıyor.
ARİF AŞKINI AÇIKLADI
Kadın son bölümde, Arif Bahar'a aşkını resmen belli ediyor. Önce Hatice'ye Bahar'ı sevdiğini söylüyor sonra da Bahar'a açılıyor. Ona neden ağladığını soran Bahar'a ‘insan sevdiği hep iyi olsun istiyor' diyor. Ve ardından Bahar'ı öpmek için ona doğru yaklaşıyor.
Enver ile kavgasından sonra evi terk eden Şirin soluğu Suat’ın yanında alır. Ona kalacak yer ayarlamasını isteyen Şirin’in aklında çok farklı planlar vardır. Bir anda Enver’in kapısına giden Sarp ise artık kafasındaki soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istemektedir.
Hastalığı ilerleyen Bahar, ani bir şekilde hastaneye kaldırılır. Hatice de kızını kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştır. Arif’in Bahar’a aşık olduğunu anlayan Hatice, kızının artık mutlu olmasını istemektedir. Hatice’ye olan itirafından sonra Arif de Bahar’a karşı kartlarını daha açık oynamaya karar vermiştir.
Peki Arif’in bu hamlesinden sonra Bahar’ın tepkisi ne olacak?