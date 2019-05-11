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Kadın'da Sarp ve Arif'in Bahar kavgası! Kadın dizisi 62. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.05.2019 01:51 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 62. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kadın yeni bölümde, Sarp'ın Bahar'ın üst katına taşındığı öğrenen Arif çılgına dönüyor. Bahar olaydan haberinin olmadığını söylese de Arif inanmıyor. Sarp'ın üzerine yürüyen Arif evden gitmesini istiyor. Sarp ve Arif bir kez daha Bahar için kapışıyor. İşte Kadın 62. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın dizisinin 14 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın yeni bölümünde, Sarp'ın gizlice Bahar'ın üst katındaki eve taşınması ortalığı karıştırıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp, Bahar ve çocuklarla yeniden aile olmakta kararlı olduğunu ortaya koydu. Sarp'ın bu değişimi ise Bahar ile aralarındaki buzları eritti. Sarp, Bahar'a komşu oldu ve üst kattaki evi kiraladı. Arif ise yeni kiracının Sarp olduğunu görünce adeta yıkım yaşadı.

Çocuklara ve Bahar’a daha yakın olmak için Saray Apartmanı’na taşınan Sarp, tekrar bir aile olabilmek için elinden geleni yapar. Her şeyden habersiz apartmana gelen yeni kiracının Sarp olduğunu öğrenen Arif ise büyük bir şok içindedir. Arif ve Bahar’ın ayrılmasına en çok üzülenlerden biri olan Ceyda, onları tekrar bir araya getirmek için Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Çünkü yaşattığı kötü şeylerden sonra, Bahar’ın tekrar Sarp ile bir araya geleceğini düşünmemektedir. Bahar ise çocuklarının mutluluğu için kendi mutluluğundan çoktan vazgeçmiştir.

Şirin ve Sarp’ın geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar, onları yüzleştirir. Ama duyduğu şeyler hiç hoşuna gitmeyecektir. Geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar; Sarp’a mı, yoksa her fırsatta yalan söyleyen Şirin’e mi inanacaktır?

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