Kadın'da Sarp ve Bahar'ın oğlu Doruk öldü mü? Kadın dizisi 55. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın 19 Mart Salı ekrana gelen 54. son bölümünde Nezir'in yaptıkları damga vurdu. Oğlunu öldürmekle suçladığı Sarp'tan intikam almak isteyen Nezir, önce Bahar ve çocuklarını kaçırdı. Sarp ise onları kurtarmak için Nezir'in evine geldi. Ancak Nezir, Sarp'a korkunç bir oyun oynadı. Çocuklarının fotoğrafları ters bir şekilde Sarp'ın önüne koyan Nezir bir tanesini seçmesini istedi. Sarp ise bilmeden büyük oğlu Doruk'un fotoğrafını seçti.

Nezir ise rehin tuttuğu Bahar'a giderek Doruk'u aldı. Kadın 55. yeni bölüm fragmanında ise Sarp'ın oğlu Doruk'un fotoğrafına bakarak ağlaması dikkat çekti. Nezir diğer yandan Suat'ı kaçırdı. Sarp'ın halini gören Suat, Münir'e 'Bu niye böyle?' diye sordu. Münir ise 'Galiba büyük oğlunu öldürdüler' dedi. Peki Kadın'da Nezir, Sarp'ın oğlu Doruk'u gerçekten öldürdü mü?

ARİF BAHAR'I KORUMAK İÇİN HAPSE GİRDİ!

Arif, Bahar’ı korumak için polise gerçekleri anlatmaması üzerine hapse girer. Bu iftiradan kurtulmanın tek yolu ise iyi bir avukattır. Arif kimseye bir şey anlatmamakta kararlı olsa da, avukatıyla tanıştıktan sonra büyük bir şokla karşılaşacaktır.

Nezir’e teslim olan Sarp ise ölüme bir adım daha yaklaşmıştır. Buna karşı Nezir’den ailesini serbest bırakmasını ister ama unuttuğu bir şey vardır. Nezir onu sadece öldürmek değil, aynı zamanda kendi çektiği acıları çektirmek istiyordur.



