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Kadın dizisi Bahar ve Sarp buluşma sahnesi! Kadın 40. yeni bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.11.2018 02:36 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 40. yeni bölümüne Bahar ve Sarp'ın duygusal kavuşma sahnesi damga vuracak. Fox TV'de başrollerini Caner Cindoruk ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı Kadın'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde hastaneden çıkan Bahar, öldü sandığı Sarp'ı karşısında görüyor. Bahar ve Sarp'ın kavuşma sahnesinde gözyaşları sel oluyor. İşte Kadın dizisi yeni bölüm özeti ve fragmanı

Kadın dizisi Bahar ve Sarp buluşma sahnesi! Kadın 40. yeni bölüm izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 40. yeni bölümüyle 20 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek. Kadın yeni bölümde Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

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Kadın'ın son bölümünde Şirin, Sarp'ın kendisiyle beraber olması karşılığında ablası Bahar'a ilik vermeyi kabul etti. Hastanede ölüme pençeleşen Bahar, Şirin'den alınan ilikle sağlığına kavuştu ve evine döndü. Diğer yandan ise Şirin'in eşi Sarp'a attığı mesajları gören Pırıl çılgına döndü ve Enver ile Hatice'nin yanına giderek Şirin'le ilgili gerçekleri açıkladı. Şirin'in Sarp'a gönderdiği fotoğrafları gösteren Pırıl, 'Kızınız babamın sevgilisi. Ama aynı zamanda kocamla da yattı' dedi. Enver ise duydukları karşısında fenalaştı. Şirin'e tokat atan Enver, evden kovdu. Arif ise Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söylemek isteyen Hatice ve Enver'e rest çekti.

Sarp’ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl çok sinirlenmiştir. Soluğu Enver ve Hatice’nin yanında alan Pırıl’ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacaktır. Enver, Şirin’i bir daha evde görmek istemediğini söyler. Çünkü Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şirin ise Bahar’a verdiği ilikten sonra artık kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Arif’in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz’in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. Oysaki Arif’in Bahar’a olan aşkı Bahar’ın iyiliği için her şeyi yapabilecek kadar güçlüdür.

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