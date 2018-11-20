Kadın dizisi Bahar ve Sarp buluşma sahnesi! Kadın 40. yeni bölüm izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 40. yeni bölümüyle 20 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek. Kadın yeni bölümde Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

KADIN 39. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın'ın son bölümünde Şirin, Sarp'ın kendisiyle beraber olması karşılığında ablası Bahar'a ilik vermeyi kabul etti. Hastanede ölüme pençeleşen Bahar, Şirin'den alınan ilikle sağlığına kavuştu ve evine döndü. Diğer yandan ise Şirin'in eşi Sarp'a attığı mesajları gören Pırıl çılgına döndü ve Enver ile Hatice'nin yanına giderek Şirin'le ilgili gerçekleri açıkladı. Şirin'in Sarp'a gönderdiği fotoğrafları gösteren Pırıl, 'Kızınız babamın sevgilisi. Ama aynı zamanda kocamla da yattı' dedi. Enver ise duydukları karşısında fenalaştı. Şirin'e tokat atan Enver, evden kovdu. Arif ise Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söylemek isteyen Hatice ve Enver'e rest çekti.