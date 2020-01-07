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  4. Kadın dizisi neden yok? Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman? Fox TV 7 Ocak Salı yayın akışı

Kadın dizisi neden yok? Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman? Fox TV 7 Ocak Salı yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2020 20:36 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Kadın, yılbaşı nedeniyle ekranlara iki haftalık ara verdi. Özge Özpirinçci'nin başrolde oynadığı Kadın dizisinin 78. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Şirin'in Sarp hakkında söylediklerini duyan Arif büyük bir şok yaşıyor. Peki Kadın yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Fox TV 7 Ocak Salı yayın akışı.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın'ın 78. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kadın'ın yeni bölüm tarihi Fox TV tarafından açıklandı. Kadın'ın 78. yeni bölümü 14 Ocak 2020 Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak. Fox TV'nin 7 Ocak Salı yayın akışında ise Kadın'ın yeni bölümü yerine Geçmiş Olsun ve Maskeli Beşler Kıbrıs filmleri yer aldı.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın dizisi yeni bölümde, apartmanda duyulan silah seslerinin ardından Arif'e bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Arif ve Bahar yeniden sevgili olurken, ikilinin 'Gözlerin gözlerimde' sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Şirin'in Bahar'ın eski kocası Sarp'ın ölümü hakkındaki şok sözleri aileyi karıştırıyor.

Evine giren hırsıza silah çeken Şirin, "Ben ablamın kocasını öldürdüm daha yeni" diyerek meydan okuyor. O sırada eve giren Arif ise bu sözleri duyunca büyük şok yaşıyor. Şirin ise Arif'e meydan okuyarak, "Aferin sana sandığım kadar aptal değilmişsin. Sen bunu ispat edemezsin de. Elinde kanıtın yok" diyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

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