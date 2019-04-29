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Kadın dizisinde Arif ve Bahar arasında büyük kriz! Kadın 60. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.04.2019 01:19 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 60. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde, Hatice Bahar'ın gideceğini Şirin'e söylüyor. Şirin'in Sarp ile ilgili sorusu Hatice ve Enver'i endişelendiriyor. Hatice'nin 'Böyle bir şey olursa bu aile darmadağın olur' sözü dikkat çekiyor. Bahar'a Sarp ile aynı evde kalmasından dolayı kızgın olan Arif ise, sevdiği kadın Bahar'ın artık yüzüne bakmıyor. Peki Kadın'da Bahar ve Arif küstü mü? Arif ne yapacak? İşte Kadın 60. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın 30 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 60. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

KADIN 60. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Nezir'in tutsaklığından kurtulan Sarp ve Bahar artık gelecek için yeni planlar yapıyor. Birlikte çay bahçesine giden Sarp ve Bahar arasında sıcak rüzgarlar esiyor. Sarp, Bahar'a 'Bırak bu inadı. Yeniden aile olalım' sözleri dikkat çekiyor. Bahar'ın Arif'le ilişkisinin bittiğini söylemesi üzerine Sarp rahat bir nefes alıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın'ın son bölümünde Sarp ile aynı evde yaşamaya başlayan Bahar, yeniden bir aile gibi hissetmenin mutluluğunu yaşadı. Diğer yandan Arif ise Bahar'a rest çekti ve bir tercih yapmasını istedi. Pırıl ise Sarp ve Bahar'ı birlikte görünce sinir krizi geçirdi. Finalde ise Pırıl, Şirin ve Sarp'ın birlikte çekilen fotoğraflarını Bahar'a gönderdi.

Emre'nin Şirin'in umurunda olmadığını öğrenen İdil, elindeki tek kozu da kaybettiğini düşünmektedir. Şirin'den ihtiyacı olan parayı almak için başka yollara başvurur. Şirin ise Ceyda'nın oğlunun Emre'den olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Ceyda'nın yanında alır. Şirin'in bunu nereden öğrendiğini anlayamayan ve darmadağın olan Ceyda'nın bu durum karşısında suçlayacağı tek bir isim vardır: Bahar.

Ceyda'dan Bahar ve Sarp'ın aynı evde yaşadığını öğrenen Arif, sinirlerine hakim olamaz. Bu kez Bahar'ı asla affetmemekte de kararlıdır. Her şeyi Bahar ile açık açık konuştuğu zaman ise Bahar'dan şok bir cevap alacaktır. Artık bir karar vermek zorunda kalan Bahar, onu çok seven ve her şeye rağmen yanında olan Arif'i mi, yoksa yıllardır hasretini çektiği ve öldü sandığı çocuklarının babasını mı seçecektir?

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