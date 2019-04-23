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Kadın dizisinde Barış Manço'lu 23 Nisan coşkusu! Kadın 59. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2019 03:01 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 59. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kadın dizisinin 23 Nisan Salı ekrana gelecek olan yeni bölüm için, Barış Manço'nun Günaydın Çocuklar şarkısı eşliğinde neşeli bir fragman yayınlandı. Kadın dizisinde Nezir'in ağladığı sahne dikkat çekerken, Bahar ve Sarp ise çocuklarıyla mutlu bir sabaha uyanıyor. İşte Kadın 59. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın 23 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 59. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölüm fragmanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanıyor.

KADIN DİZİSİ 59. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emre'nin Şirin'in umurunda olmadığını öğrenen İdil, elindeki tek kozu da kaybettiğini düşünmektedir. Şirin'den ihtiyacı olan parayı almak için başka yollara başvurur. Şirin ise Ceyda'nın oğlunun Emre'den olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Ceyda'nın yanında alır. Şirin'in bunu nereden öğrendiğini anlayamayan ve darmadağın olan Ceyda'nın bu durum karşısında suçlayacağı tek bir isim vardır: Bahar.

Ceyda'dan Bahar ve Sarp'ın aynı evde yaşadığını öğrenen Arif, sinirlerine hakim olamaz. Bu kez Bahar'ı asla affetmemekte de kararlıdır. Her şeyi Bahar ile açık açık konuştuğu zaman ise Bahar'dan şok bir cevap alacaktır. Artık bir karar vermek zorunda kalan Bahar, onu çok seven ve her şeye rağmen yanında olan Arif'i mi, yoksa yıllardır hasretini çektiği ve öldü sandığı çocuklarının babasını mı seçecektir?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın'ın son bölümünde Nezir'in serbest bıraktığı Bahar ve Sarp evlerine gitti. Ancak Sarp evde Şirin'in sözlü tacizleri nedeniyle zor günler yaşadı. Cezaevinden çıkan Arif ise soluğu Bahar'ın yanında aldı. Bahar ve Arif zor günlerin ardından duygusal bir kavuşma yaşadı. Sarp ve Arif ise aynı anda okuldan Bahar'ın çocuklarını almaya gitti. Okul önünde karşılaşan ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Hapisten kurtulan Arif bir an önce Bahar'ın yanına gitmek ister. Kısmet ise Arif'in bu heyecanını hisseder ve bu konuda abisine yardımcı olur. Yaşadığı zor günlerden sonra Bahar'a kavuşan Arif'e onu görmek çok iyi gelir. Olanlardan habersiz, her şeyin yavaş yavaş düzeldiğini düşünmektedir. Ceyda'nın Bahar'a olan tavrına anlam veremeyen Hatice ise Ceyda'ya büyük bir rest çeker. Bir anne olarak artık çocuklarının üzülmesini ve birilerinin onları üzmesini istememektedir. Nezir'in onları neden serbest bıraktığına anlam veremeyen Sarp, hayatına artık Sarp Çeşmeli olarak devam edebilecektir.

Hatice, Şirin'in Emre ile birlikte değiştiğini düşünse de Enver buna asla inanmaz. Emre, Şirin'i gerçekten değiştirmiş olabilir mi? Yoksa Şirin, Sarp'ı gördükten sonra eski takıntılı günlere geri dönecek mi?

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