Kadın dizisinde Barış Manço'lu 23 Nisan coşkusu! Kadın 59. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın 23 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 59. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölüm fragmanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanıyor.

KADIN DİZİSİ 59. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emre'nin Şirin'in umurunda olmadığını öğrenen İdil, elindeki tek kozu da kaybettiğini düşünmektedir. Şirin'den ihtiyacı olan parayı almak için başka yollara başvurur. Şirin ise Ceyda'nın oğlunun Emre'den olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Ceyda'nın yanında alır. Şirin'in bunu nereden öğrendiğini anlayamayan ve darmadağın olan Ceyda'nın bu durum karşısında suçlayacağı tek bir isim vardır: Bahar.

Ceyda'dan Bahar ve Sarp'ın aynı evde yaşadığını öğrenen Arif, sinirlerine hakim olamaz. Bu kez Bahar'ı asla affetmemekte de kararlıdır. Her şeyi Bahar ile açık açık konuştuğu zaman ise Bahar'dan şok bir cevap alacaktır. Artık bir karar vermek zorunda kalan Bahar, onu çok seven ve her şeye rağmen yanında olan Arif'i mi, yoksa yıllardır hasretini çektiği ve öldü sandığı çocuklarının babasını mı seçecektir?