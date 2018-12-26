Kadın dizisinde kim öldü? Kadın 45. son bölüm izle!

Fox TV'de Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar’ın başrollerini oynadığı Kadın dizisi 25 Aralık Salı akşamı 45. son bölümüyle ekrana geldi. Ocak 2019'da ekrana ara verecek olan Kadın'ın son bölümünde kimin öldüğü ise merak konusu oldu. Kadın son bölümde Bahar'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrenen Sarp harekete geçti. Bahar'ı ve çocuklarını alarak evden çıkan Sarp'ın karşısına Nezir'in adamları çıktı. Sarp kapıda bekleyen adamın başına silah dayayarak Bahar ve çocuklarla birlikte apartmandan kaçmayı başardı. Ancak Bahar ve Sarp'ın ayrılmasının ardından evden silah sesi duyuldu. Adamlardan birinin 'Kadın öldü' demesi ise kafalarda soru işareti bıraktı.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.



