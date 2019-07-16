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Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci'den hayranlarını üzen paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Fox ekranlarının en çok seyredilen ve büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin instagram paylaşımı olay oldu. Veda mesajı yayınlanan Özpirinçci, Kadın dizisi hayranlarını üzdü.

Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci'den hayranlarını üzen paylaşım

Fox ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kadın, farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile yayınlandığı her hafta seyirciden tam not alıyor. Yeni sezon için gün sayan dizinin Bahar'ı Özge Pirinçci'nin instagram'daki veda paylaşımı olay oldu ve dizinin sıkı takipçilerini kızdırdı.

Doğal güzelliğinin, semaptik tavırlarının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile de sevilen Özge Özpirinçci özellikle son dönemlerin parlayan yıldızı oldu. Kadın dizisi ile hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu şu günlerde hem tatil yapıyor hem de yeni filmi Biz Böyleyiz'i çekiyor.

Herkesin büyük merakla beklediği filmde Efsun isimli bir karakteri oynayan Özge Özpirinçci, çekimler bittikten sonra instagram sayfasından karakterine "Hoşçakal Efsun... Paydos!" diyerek veda etti.

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Özge Özpirinçi'nin yeni film çekimlerinin olduğunu bilmeyen takipçileri ise veda mesajını Kadın dizisinden ayrılıyor olarak yorumladı.

'Hoşçakal' yazan paylaşımını okuyan herkes Bahar karakterinin 3. sezonda olmayacağını düşündü.

Fox ekranlarında Salı günü yayınlan dizinin 3. sezonunun ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

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