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Kadın kılığına girip 1691 erkekle birlikte oldu! Görüntüler kayda alıp ifşaladı...

Çin'de yaşayan bir adam, sosyal medya üzerinden tanıştığı erkekleri evine davet edip onlarla birlikte oldu. Kadın kılığında erkekleri kandıran şahıs kaydettiği görüntüleri erkeklere para karşılığı sattı.

Kadın kılığına girip 1691 erkekle birlikte oldu! Görüntüler kayda alıp ifşaladı...

Çin'in Nanjing şehrinde yaşayan 38 yaşındaki bir erkek, kadın kılığına girerek 1691 erkekle cinsel ilişkiye girdi. Tüm görüşmelerini kayda alan erkek daha sonra bu videoları internette yayınladı.

Kadın kılığına girip 1691 erkekle birlikte oldu! Görüntüler kayda alıp ifşaladı... 1

Adam, ağır makyaj yaparak, peruk takarak ve kadın kıyafetleri giyerek çevrimiçi flört uygulamalarında tanıştığı erkekleri evine davet ediyordu.

Kadın kılığına girip 1691 erkekle birlikte oldu! Görüntüler kayda alıp ifşaladı... 2

Jiao'nun evine gelenler arasında öğrenciler, meslek sahipleri ve hatta yabancı uyruklu kişiler de vardı. Bu erkeklerle yaşadığı cinsel ilişki görüntülerini onlardan habersiz kayda alan Jiao daha sonra bu kayıtları özel sohbet gruplarında video başı 150 yuana (843 TL) sattı.

Kadın kılığına girip 1691 erkekle birlikte oldu! Görüntüler kayda alıp ifşaladı... 3

HASTALIK BULAŞTIRMIŞ OLABİLİR

Jiao'nun en az 11 erkeğe cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bulaştırmış olabileceği de iddia ediliyor. Çin sosyal medyasında viral olan olay "Nanjing Sister Hong" etiketiyle Weibo'da kısa sürede 200 milyon görüntülenmeyi geçti. Bazıları Jiao'nun aslında 60 yaşında olduğunu söylese de yetkililer bunun doğru olmadığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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