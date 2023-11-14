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'Kadın kuyruk sallamazsa...' sözleri olay olmuştu! Sevda Türküsev, Tuğba Ekinci'ye ateş püskürdü! 'O şimdi asker şarkısı yasaklansın'

14.11.2023 16:15 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' sözleriyle uzun süre konuşulmuştu. Bugün programa katılan iletişimci Sevda Türküsev canlı yayında Tuğba Ekinci'ye ateş püskürdü. Türküsev, kadınların giyişini eleştiren Ekinci'nin 'O şimdi asker' şarkısını hatırlatarak 'Bu şarkı yasaklanmalı' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci kadınların giyinişi eleştirmiş ve 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' ifadelerini kullanmıştı. Ekinci'nin bu sözleri uzun süre gündemde kalmıştı.

  1. Sayfa programının bugünkü bölümüne konuk olan iletişimci Sevda Türküsev, canlı yayında Tuğba Ekinci'ye adeta ateş püskürdü. Türküsev, ünlü şarkıcının 'O şimdi asker' şarkısını hatırlatıp 'Ben buradan Milli Savunma Bakanlığı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum lütfen bu şarkı yasaklansın. Asker var burada.

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Asker kelimesinin böyle herkesin alıp şarkı yapacağı bir şey olmamalı. Şarkıya bak klibe bak. Yakışıyor mu? Bana göre yakışmıyor. Ben Tuğba Ekinci'yi zaten tanımam. Şarkı da zaten tutan tek şarkısı. Sonra döndüm sizin programa baktım burada metrodaki ip askılı kişileri eleştiriyor. Onları ben eleştirebilirim. Kendisi eleştiremez.' diye konuştu.

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Metrodaki ip askılı kadını vagondaki 50 kişi görüyor ama Tuğba Ekinci'nin paylaşımını milyonlar görüyor diyen Türküsev 'Kendi paylaşımları o kadar düzgün ki. Metrodaki kadınları eleştiriyor. Topluma kendisinin daha fazla zararı var. Bu klibin içerisinde asker kelimesini ben yakıştıramıyorum. Bana göre RTÜK'ün bunları çok iyi takip etmesi lazım. Bu klip içerisindeki asker kelimesinden dolayı kaldırılmalı' diyerek adeta ateş püskürdü.

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