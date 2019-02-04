Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Almanya'da gündem kadın polis memurlarının karakolda çektikleri seksi klip... 2018 yazında Saksonya'daki polis akademisinde çekildiği öğrenilen videoda polis memurları pop müzik eşliğinde dans ediyor ve bazıları seksi hareketler yaparken görülüyor. Ortaya çıkan bu video ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, yetkililer soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, 2 dakikalık bir video klibin ülkeyi karıştırdığını yazdı. Önceki gün sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede izlenme rekoru kırarak yeni bir tartışmayı da alevleyen videoda bir grup kadın polis memuru, polis akademisinde şarkı eşliğinde dans ediyor.

Akademideki öğrencilerin çektiği 2 dakikalık video binanın önünde sigara içen bir kadın polisle başlıyor. Genç kadın, “Merhaba, buna hazır mısınız?” diye soruyor ve daha sonra kamera binanın içine giderek kadın polislerin soyunma odasına giriyor.

Ünlü şarkıcı Fergie’nin şarkısıyla devam eden videoda bazı polisler giyinirken seksi hareketler yapıyor ve bazıları da sadece dans ediyor. Bild’in haberinde bu videonun 2018 yılının yaz aylarında çekildiği ortaya çıktı. Bautzen’deki Saksonya Polis Koleji’nde çekilen görüntülerin nasıl kamuoyuna sızdığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Fakat kısa sürede izlenme rekorları kıran video sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar genç polis memurlarının özgüveninden dolayı tebrik mesajı gönderirken, bazı sosyal medya kullanıcıları bu görüntülerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Saksonya eyaletinin polis şefi Horst Kretzschmar, “Bu videoya dahil olan bütün isimlerle iletişime geçeceğiz. Sosyal medya çağında polislerin daha sakin ve ölçülü olması gerek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” açıklamasını yaptı.

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