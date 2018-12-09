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Kadın ve erkeklerin seks saatleri belli oldu!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
GÜNDEM  | 09.12.2018 11:51 | Son Güncelleme

Kadın ve erkeklerin vücut ihtiyaçlarına göre seks saatleri belli oldu. Buna göre, kadınlar, 23:00-02:00 saatleri arasında, erkekler, 06:00-09:00 saatlerinde arzu duyuyor.

Kadın ve erkeklerin seks saatleri belli oldu!

Uzmanlar uzun zamandır yaptıkları araştırmalar sonucu cinselliği ortaya çıkaran saat dilimlerini belirledi.

Yapılan araştırmalara göre, kadın ve erkeklerin en istekli saatleri, birbirinden zıt zaman dilimine işaret ediyor.

Araştırmalarda, kadınların; 23.00-02.00 saatleri arasında, erkeklerin ise; 06.00-09.00 saatlerinde arzu duyuyor. Her 4 kadından biri, günün tüm yorgunluğuna rağmen gece 11 ile 2 saatleri arasında şehvetli olurken, bu 3 saatlik pencerede, 23:21 saati kadınların en çok tercih ettikleri saat oldu.

Erkeklerde ise yüzde 28 oranında en tercih edilen saat aralığı sabah 6 ile 9 arası oldu. Erkeklerin cinsel arzularının ise en üst noktaya çıktığı saat sabah 7:54 olarak belirlendi. Fakat kadınların sadece yüzde 11'inin bu saatte kendini tutkulu hissettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın erkek cinsellik

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