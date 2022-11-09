Kadınlar cinsel ilişkiye girmeyi reddedince çekiçle yüzündeki kemikleri kırdı! “Yeniden şekilleneceğini düşündüm”

İngiltere’de yaşayan ve gerçek adı açıklanmayan genç kadınların kendisiyle beraber olmamasından sonra psikolojik olarak zor bir süreç yaşamaya başaldı. Dış görünüşü nedeniyle yalnız kaldığını düşünen adam kemiklerinin yeniden şekilleneceği umuduyla çekiçle tüm yüzünü paramparça etti. Hastaneye kaldırılan adamın yüzünde iyileşme olmazken eski haline de dönemediği belirtildi.

YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI

İsmi açıklanmayan adam yaklaşık 18 bin üyeden oluşan bir grubun içinde yer aldığını ve herkesin kendisiyle aynı görüşe sahip olduğunu belirtti. Grubun üyelerinin yalnızlıklarını dış görünüşlerine bağlayarak çeşitli yöntemlerle vücutlarına zarar verdikleri ortaya çıktı.

Hayatında düzenli ve mutlu bir ilişki istediğini dile getiren Tuna, “Dünyadaki tüm kadınlar en iyi görünen erkekleri ister. Gerçeği anlarsanız, onu lehinize kullanmak için harekete geçebilirsiniz. Hızlı bir şekilde güzel görünmek istedim. Yeniden şekilleneceğini düşündüm. Toplumdaki en iyi görünen insanlara her zaman en iyi şekilde davranılır. Sadece gözlerinizi açıp görmeniz gerekiyor” dedi.