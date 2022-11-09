Vajinasının kalıbını çıkarıp kendine özel bir seks oyuncağı yaptı! '' Vajinam sonsuza kadar yaşayacak''

Yakın zamanda neredeyse bir servet harcadığı düğünüyle gündem olan Beckett, şimdi oldukça iddialı bir haberle manşetlere taşındı. Yıllardır hayali olduğunu söylediği şeyi gerçekleştiren genç kadın, kendi vajinasının kalıbı kullanılarak üretilmiş bir seks oyuncağını piyasa sürdü.

Beckett hayalinin gerçekleşmesinden ve kocasının ona ait parçaları dünyayla paylaşma cesareti göstermesinden oldukça mutlu.

''GERÇEĞİNE SAHİP OLAN TEK KİŞİ''

Beckett yaptığı açıklamada, ''Parçalarımı ölümsüzleştirdim. Vajinam sonsuza kadar yaşayacak. Eşim Brad ürünün harika olduğunu düşünüyor ama henüz denemedi. Gerçeğine sahip olan tek kişi o, bu yüzden mutlu.'' diye konuştu.

KENDİSİ DE KULLANIYOR

Seks oyuncaklarını kullanmayı sevdiğini ancak onları eşi Brad'leyken değil, daha çok tek başınayken kullandığını açıklayan Beckett, "Erkek için üretilen seks oyuncaklarının giderek daha popüler hale geldiğini düşünüyorum ve bu konuda yardımcı olabileceğimi umuyorum!" diye açıkladı.

YAPIM AŞAMASI KOMİKTİ

Üretilen oyuncağın yapım aşamasını komik bulsa da, sonuçtan çok memnun. Beckett, ürünün şekliyle ve dokusuyla oldukça gerçekçi olduğunu söyledi.

Ürünü şu anda 65 sterline piyasaya çıkan sosyal medya fenomeni "Hayranlarıma böyle harika bir ürün tedarik etmekten ve yüzlerini güldürmekten daha mutlu olamazdım." diye konuştu.