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Hızla dönen salıncaktan fırlayıp yere çakıldı! Hayatta kaldı ama bir eksikle

09.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'de bir lunaparkta yaşanan korkunç kaza yürekleri ağızlara getirdi. 1 Kasım'da gerçekleşen olayda 13 yaşındaki Mark Fajardo, bindiği bir oyuncaktan düşüp şiddetli bir şekilde çelik bir bariyere savruldu. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan çocuk, ne yazık ki kazada akciğerini kaybetti.

Hızla dönen salıncaktan fırlayıp yere çakıldı! Hayatta kaldı ama bir eksikle

Korkunç kaza 1 Kasım'da meydana geldi. Mark Fajardo ve diğer insanlar Filipinler'in Pangasinan eyaleti, Urdaneta Şehrindeki bir eğlence parkında Cadılar Bayramı'nı kutluyorlardı. Dönen bir salıncağa binen Fajardo, koltuğundaki kırık kilitlerden birinin açılmasının ardından hızla dönen salıncaktan savrularsak düştü.

Yere çakılan bilinçsiz genç, hızla hastaneye kaldırıldı. Fajardo kazadan sağ kurtulurken, çarpmanın etkisiyle aldığı yaralar nedeniyle akciğerlerinden birini aldırmak zorunda kaldı.

KORKUYOR

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Fajardo'nun annesi Marivic, lunapark yetkililerinin olayın üstünü örtmek için hikayeler uyduracaklarından korktuğunu dile getirdi. “Kilidi açtığını söyleyerek oğlumu suçluyorlar. Salıncak bu kadar hızlı giderken neden bunu yapsın ki?" diye konuştu.

GEÇİCİ OLARAK KAPANDI

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, lunaparkın bu süreçte geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Pangasinan polis teşkilatında bir kamu bilgilendirme görevlisi olan Tümgeneral Ria Tacderan, herahngi bir ihmal durumu olup olmadığını öğrenmeye çalıştıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler lunapark kaza

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