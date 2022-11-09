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Sırt çantasında sevgilisinin koluyla yakalanmıştı! Şimdi af diliyor ama...

09.11.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaşındaki ünlü Rus tarihçi Oleg Sokolov, 24 yaşındaki öğrencisi ve kız arkadaşı Anastasya Yeşçenko’yu öldürüp, vücudunu vahşice parçaladıktan sonra, sırt çantasındaki kolu St. Petersburg’daki Moyka Nehri'ne atmaya çalışırken yakalanmıştı. Sokolov, 9 Kasım 2019'daYeşçenko'yu öldürmekten suçlu bulunduğundan beri hapiste çürüdüğü iddia edildi.

Sırt çantasında sevgilisinin koluyla yakalanmıştı! Şimdi af diliyor ama...

Rusya’nın önde gelen tarihçilerinden Profesör Oleg Sokolov, öğrencisi ve kız arkadaşı Anastasya Yeşçenko’yu öldürüp, cesedini parçalara ayırmış, daha sonra sırt çantasında taşıdığı kolu nehre atmaya çalışırken suya düşmesi ve hipotermi geçirerek hastanelik olması üzerine yakalanmıştı.

CESEDİ EVİNDE BULUNDU

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Olayı soruşturmaya başlayan St Petersburg polisi, Sokolov'un dairesinde parçalanmış bir kadın cesedine ulaştı. 24 yaşındaki Anastasia Yeshchenko'ya ait olduğu anlaşılan cesedin, kafası, kolları ve ayakları vücuttan ayrılmıştı.

İNTİHAR EDECEKTİ

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Olayın ortaya çıkmasının ardından suçunu itiraf eden Sokolov, genç kadını silahla öldürüp vücudunu testereyle parçalara ayırdığını itiraf etti. Ayrıca cesetten kurtulduktan sonra, St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tarih Enstitüsü öğretim üyesi ve dünyanın sayılı Napolyon uzmanlarından biri olarak gösterilen Sokolov’un bir Napolyon kılığında, kendi hayatına son vermeyi planladığı da ortaya çıktı.

PİŞMAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

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Sokolovun şimdi pişman olduğunu dile getirdiği ve af dileyerek merhamet talebinde bulunduğu iddia edildi. Ünlü profesörün "İçtenlikle tövbe ediyorum. Nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum ama yaptığım şey benim için en büyük acı. Eğer mahkeme adilse, bunu neden dikkate almıyor?" diye konuşan Sokolov, ne yazık ki Anatasya'nın ailesinde de beklediği karşılığı alamadı.

Ailenin avukatı Alexandra Baksheeva mahkemeye "Cezanın aynı kalmasını bekliyoruz, temyizi kabul edilmedi." diye konuştu.

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