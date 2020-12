'Kadınlar ne ister?' sorusunun cevabı bu filmlerde saklı

He Loves Me... He Loves Me Not

Kadınlar erkeklerden daha iyi bir hayal gücüne sahip olma eğilimindedir. Bazen kendi gerçeklik versiyonlarını bile yaratabilir ve onun yanında durarak sevgiyi bir kabusa dönüştürebiliyorlar. Bu filmi izlemekten çekinmeyin! Melodramadan daha fazla gerilim var.