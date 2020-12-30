'Kadınlar ne ister?' sorusunun cevabı bu filmlerde saklı

Kadın psikolojisi, çözülmesi zor bir matematik problemi gibidir. Bu nedenle kadınların iç dünyasını anlamamıza yardımcı olacak bazı filmler seçtik. Tabii ki, bu filmler tüm sorulara cevap vermeyecek, ancak cinsiyetler arasındaki bazı yanlış anlamaları hafifleteceği kesin. Şimdiye kadar izlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri Birbirinden farklı türlerde de olsa, seçilen filmlerin derdi aynı. Bazıları trajik ve ciddi, bazıları da esprili ve saf. Bununla birlikte, her biri gizemli kadın doğasının belirli bir yönünü temsil eder. Bu filmleri izledikten sonra kadınların ne istediğini daha kolay anlayabilirsiniz. İyi seyirler! Bridget Jones's Diary

Sweet November

Big Eyes

An Education

Blue Jasmine

Laggies (Say When)

Amelie

August: Osage County

Kate & Leopold

Brave

The Holiday

Legally Blonde

What Women Want

Malena

Gone Girl

Under the Tuscan Sun

Head in the Clouds

He Loves Me... He Loves Me Not Gözden kaçmaması gereken en iyi aşk filmleri “Kadınları anlamak zor” klişesinden hareket eden erkeklerle kadınları anlama sanatının inceliklerini paylaşıyoruz!

Kadınları anlamanıza yardımcı olacak filmler

Amelie Audrey Tautou’nun başrolünde olduğu, Jean-Pierre Jeunet filmi Amelie klasik romantik filmler arasında yerini alıyor. Amelie'nin Nino'nun yokluğu için banka soygunu, terör saldırısı gibi saçma bir bahaneler bulmaya çalışmasına dikkat çekmek isteriz. O yalnız değil; hepimiz ara sıra böyle düşünüyoruz.

An Education Yetişkinlerin acımasız dünyasında yaşamaya hazır genç bir kadına dönüşen naif bir kızın hikayesi. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan filmde yaşananlarla birçok kadın büyürken benzer zorluklarla uğraşmak zorunda.

August Osage County Görünüşe göre filmin ana teması ailenin birleştirici ve iyileştirici güçleri, ama o zaman bunun tam tersini kanıtladığını görüyorsunuz. Meryl Streep ve Julia Roberts iki harika oyuncunun rol aldığı film aile üyeleri arasındaki karmaşık ilişkileri gözler önüne seriyor.

Big Eyes Tim Burton'ın eseri olan Big Eyes, yarattığı baş yapıtları kendisininmiş gibi gösteren kocasıyla uğraşan bir kadını konu alıyor. Eşleri, sevgilileri tarafından ezilen kadınlar görünce şaşırıyorsanız ve bunu neden yaptıklarını anlayamıyorsanız, bu film tam size göre.

Blue Jasmine Woody Allen imzalı filmin ana karakteri Jasmine biraz garip, eğlenceli ama aslında tamamen çaresizdir. Film, kadınların önemli bir şeyi (bir koca, bir iş, bir servet veya yukarıdakilerin tümü) kaybettikten sonra devam etmek zorunda kaldıklarında ne yaptıkları ve düşündüklerinin mükemmel bir örneğidir.

Brave Bu filmi basit bir animasyon gibi düşünümeyiz. Çünkü bu bir 'erkek Fatma' prensesin ve onun ergen isyanının hikayesinden çok daha fazlası. Bize ebeveyn-çocuk ilişkilerinin en dokunaklı hikayelerinden birini gösteriyor. Bu film, bazen başkalarının seçimlerini kabul etmenin zor olduğunu gözler önüne seriyor.

Bridget Jones's Diary Pek çok kadın, bu filmin belirli bölümlerinin hayatlarına dayanan bir belgesel gibi göründüğünü kabul ediyor. Renee Zellweger'in karakterinin yaptığı gibi kariyer yapan, erkekleri fetheden ve mücadelelerle uğraşan bir kadın arkadaşınız da olabilir.

Gone Girl Kadın doğasının karmaşıklığını anlamak için kişinin karanlık tarafını da görmesi gerekir. Bu film kadınların gücendirilirlerse ne kadar hain ve kötü niyetli olabileceklerini gösteriyor. Hikaye çok abartılı ama zeki ve becerikli bir eşi aldatmamanın en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

He Loves Me... He Loves Me Not Kadınlar erkeklerden daha iyi bir hayal gücüne sahip olma eğilimindedir. Bazen kendi gerçeklik versiyonlarını bile yaratabilir ve onun yanında durarak sevgiyi bir kabusa dönüştürebiliyorlar. Bu filmi izlemekten çekinmeyin! Melodramadan daha fazla gerilim var.

Head in the Clouds Bu hikaye, tuhaf ve bazen anlaşılmaz bir duygu olan kadın sevgisinin doğasını anlamanıza yardımcı olabilir. Olmasa bile Charlize Theron ve Penelope Cruz gibi iki Hollywood güzelliğinin nefes kesen oyunculuklarının tadını çıkarabilirsiniz.

Kate & Leopold Bazı bölümler çok abartılı olsa da, film kadınların 'prenslerinden' gerçekten ne beklediğine dair değerli bir fikir veriyor.

Laggies (Say When) Filmin ana fikri, bazen kadınların gerçekten ne istediklerini bilmediklerini gözler önüne seriyor. Laggies'de anlatılan hikaye belki biraz abartılıdır, ancak yine de belirli bir doğruluk payı içermektedir.

Legally Blonde Eğlenmek için tasarlanmış bir komedi filmi olduğu için bu hikayeyi fazla ciddiye almıyor olabilirsiniz. Yine de çekici bir kızın aynı zamanda zeki, yetenekli ve ilginç biri olabileceğini kanıtlıyor. Kadınların yeteneklerini küçümsemezseniz iyi olur!

Malena Malena, çarpıcı görünümüyle erkekleri büyüleyen, diğer kadınların ondan nefret etmesine ve kıskanmasına neden olan genç bir duldur. Bu gerçek bir ceza haline gelen ve ona sadece hayal kırıklığı ve keder getiren bir güzellik hikayesi.

Sweet November Film, kadınların yaptığı aşk seçimlerini ve bunların ardındaki nedenleri anlamak için gerçek bir rehber.