Gözden kaçmaması gereken en iyi aşk filmleri

Soğuk kış aylarında, siz de sevdikleriniz ile evinizde romantik bir yolculuğa çıkmak istemez misiniz? İçinizi aşk ile ısıtacak birbirinden ilgi çekici filmlerden oluşan listemiz ile siz de yabancı ve Türk sinemasının birbirinden farklı romantik filmlerini bir arada görüntüleyebilirsiniz. IMDB’de aldıkları yüksek puanlar ile kalitesini kanıtlayan, ödüllü aşk filmleri ile siz de romantik dakikalar geçirebilirsiniz. The Perks of Being a Wallflower (Saksı Olmanın Faydaları) IMDB 8.0 Başrollerinde Emma Watson, Logan Lerman ve Erza Miller’in yer aldığı 2013 yılı yapımı The Peros of Being a Wallflower, mutlaka izlenmesi gereken yabancı aşk filmleri arasında yer alıyor. Arkadaşları tarafından sürekli olarak küçümsenen Charlie, kişisel ve çevresel sorunlar ile uğraşan bir gençtir. Okulda sürekli olarak alay konusu olan Charlie’nin en yakın arkadaşının intihara girişmesi ile, genç çocuğun dünyası daha da zorlaşmaya başlar. Aynı yıl içerisinde liseye başlayan Charlie’nin Sam ve Patrick ile kısa sürede yakın arkadaş olması ile sorunlar da çözülmeye başlar. Oldukça içine kapanık olan Charlie, yeni arkadaşlarının yardımı ile ortama ayak uydurmaya ve gerçek dünya ile yüzleşmeye başlayacaktır. Geride bırakmaya çalıştığı çocukluk travmaları ile baş etmeye çalışırken bir yandan da çevresine uyum sağlamaya çalışan Charlie’nin yaşamı, sizi de içerisine alacak.

Barfi! (Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur) IMDB 8.1 Hint aşk filmleri arasında 8.1’lik IMDB puanı ile en popüler seçenekler arasında yer alan Barfi!, sağır ve dilsiz olarak doğan Barfi’nin hayatını anlatıyor. Çocuk yaşlarda annesini kaybeden Barfi babası tarafından yetiştirilmiştir. Hayatta karşılaştığı tüm sorunlara rağmen pozitifliğini koruyan Barfi’nin yaramaz hareketleri ise babasının kimi zaman zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun! Barfi’nin yaşadığı şehre yeni taşınan Shruti Ghosh’a ilk görüşte vurulan Barfi, daha önce hiç hissetmediği duygularla tanışır. 3 ay içerisinde evlenecek olan Shruti de Barfi’ye karşı duygular beslemeye başlasa da genç kızın ailesi onun ‘’normal’’ birisi ile evlenmesi istemektedir. Uluslararası ve bölgesel olmak üzere 20’nin üzerinde ödül alan Barfi, yoğun dramatik yapısı ile ağlatan aşk filmleri arayan kişilerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Portrait de la Jeune Fille en Feu (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi) IMDB 8.1 2019 yılında vizyona giren Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi, 18.yüzyılın son dönemlerinde Britanya’da yaşayan bir kadının portresini yapmakla görevlendirilen bir ressamın hikayesini anlatıyor. Dünyadan izole bir adada yaşayan Marianne adlı ressam, manastırdan yeni ayrılan Heloise’nin düğün portresini yapmak ile görevlendirilir. Ancak Heloise’nin bu portreden haberinin olmaması istenir. Ödüllü aşk filmlerinden olan Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu.