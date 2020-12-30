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Gözden kaçmaması gereken en iyi aşk filmleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 30.12.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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Gözden kaçmaması gereken en iyi aşk filmleri

Aşk filmleri genelde mutlu sonla bitmez. Dram temalı olanlar ağlatan filmler olurken mutlu sonla bitip izleyicileri gülümseten aşk filmleri ise ister istemez daha çok sevilir. Türk filminden Hint yapımına hatta aralarında ödüllü olanların da olduğu aşk filmleri ile akşamınıza romantizm katmaya ne dersiniz?

Soğuk kış aylarında, siz de sevdikleriniz ile evinizde romantik bir yolculuğa çıkmak istemez misiniz? İçinizi aşk ile ısıtacak birbirinden ilgi çekici filmlerden oluşan listemiz ile siz de yabancı ve Türk sinemasının birbirinden farklı romantik filmlerini bir arada görüntüleyebilirsiniz. IMDB’de aldıkları yüksek puanlar ile kalitesini kanıtlayan, ödüllü aşk filmleri ile siz de romantik dakikalar geçirebilirsiniz.

The Perks of Being a Wallflower (Saksı Olmanın Faydaları) IMDB 8.0

The Perks of Being a Wallflower

Başrollerinde Emma Watson, Logan Lerman ve Erza Miller’in yer aldığı 2013 yılı yapımı The Peros of Being a Wallflower, mutlaka izlenmesi gereken yabancı aşk filmleri arasında yer alıyor. Arkadaşları tarafından sürekli olarak küçümsenen Charlie, kişisel ve çevresel sorunlar ile uğraşan bir gençtir. Okulda sürekli olarak alay konusu olan Charlie’nin en yakın arkadaşının intihara girişmesi ile, genç çocuğun dünyası daha da zorlaşmaya başlar. Aynı yıl içerisinde liseye başlayan Charlie’nin Sam ve Patrick ile kısa sürede yakın arkadaş olması ile sorunlar da çözülmeye başlar. Oldukça içine kapanık olan Charlie, yeni arkadaşlarının yardımı ile ortama ayak uydurmaya ve gerçek dünya ile yüzleşmeye başlayacaktır. Geride bırakmaya çalıştığı çocukluk travmaları ile baş etmeye çalışırken bir yandan da çevresine uyum sağlamaya çalışan Charlie’nin yaşamı, sizi de içerisine alacak.

Barfi! (Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur) IMDB 8.1

Barfi!

Hint aşk filmleri arasında 8.1’lik IMDB puanı ile en popüler seçenekler arasında yer alan Barfi!, sağır ve dilsiz olarak doğan Barfi’nin hayatını anlatıyor. Çocuk yaşlarda annesini kaybeden Barfi babası tarafından yetiştirilmiştir. Hayatta karşılaştığı tüm sorunlara rağmen pozitifliğini koruyan Barfi’nin yaramaz hareketleri ise babasının kimi zaman zor durumda kalmasına neden olmaktadır.

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Barfi’nin yaşadığı şehre yeni taşınan Shruti Ghosh’a ilk görüşte vurulan Barfi, daha önce hiç hissetmediği duygularla tanışır. 3 ay içerisinde evlenecek olan Shruti de Barfi’ye karşı duygular beslemeye başlasa da genç kızın ailesi onun ‘’normal’’ birisi ile evlenmesi istemektedir. Uluslararası ve bölgesel olmak üzere 20’nin üzerinde ödül alan Barfi, yoğun dramatik yapısı ile ağlatan aşk filmleri arayan kişilerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Portrait de la Jeune Fille en Feu (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi) IMDB 8.1

Portrait de la Jeune Fille en Feu

2019 yılında vizyona giren Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi, 18.yüzyılın son dönemlerinde Britanya’da yaşayan bir kadının portresini yapmakla görevlendirilen bir ressamın hikayesini anlatıyor. Dünyadan izole bir adada yaşayan Marianne adlı ressam, manastırdan yeni ayrılan Heloise’nin düğün portresini yapmak ile görevlendirilir. Ancak Heloise’nin bu portreden haberinin olmaması istenir. Ödüllü aşk filmlerinden olan Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu.

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Görevi tamamlamak zorunda olan Marianne, gündüzleri Heloise’yi takip edip geceleri portreyi tamamlamayı amaçlar. Ancak bu durum, istemediği bir evlilik yapmak üzere olan Heloise’nin son günlerini Marianne ile geçirmesine neden olur ve ikilinin arasında bir yakınlaşma olmaya başlar. Baş rollerinde Noemie Merlant ve Adele Haenel’in yer aldığı Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi dram aşk filmleri arasından, ilgi çekici içeriği ile farklı bir aşk hikayesi arayan kişilerin ilk tercihi olacak.

I’m a Cyborg But, That’s Ok (Ben Bir Robotum Ama Sorun Değil) IMDB 7.1

I’m a Cyborg But, That’s Ok

Kore aşk filmleri arasında farklı hikayesi ile en başarılı yapıtlar arasında gösterilen Ben Bir Robotum Ama Sorun Değil, ilginç bir aşk hikayesine dalmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz seçeneklerden birisi.

2006 yılında vizyona giren filmde, akıl hastanesinde geçen bir aşk hikayesi anlatılıyor. Kendini Cyborg zanneden bir kadın ile insanların ruhunu çaldığını düşünen bir adam arasında gerçekleşen beklenmeyen hikâyede, gerçeklikten tamamen kopan bu ikilinin arasında geçen ilişkiye şahit oluyoruz. İkili arasındaki bu yakınlaşma, onlara uygun ortamları hazırlayan hastane yönetimi tarafından da desteklenmektedir.

Yarına Tek Bilet

Yarına Tek Bilet

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in yer aldığı Yarına Tek Bilet, 2020 yılında vizyona giren Türk aşk filmleri içerisinde günümüzde geçen hikayesi ile oldukça dikkat çekici bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

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Ankara’dan İzmir’e seyahat ederken karşılaşan iki gencin hikayesinin anlatıldığı Yarına Tek Bilet, her ne kadar farklı karakterlerde olsalar da bu iki gencin birlikte gelişen yaşamına dahil olmamızı sağlıyor. Tanıştıkları sırada sürekli atışan çiftin zamanla arasında gelişen duygular, yeni bir yakınlaşmaya neden oluyor. Hayatlarına birlikte yeni bir sayfa açan ikilinin, birlikte daha fazla zaman geçirdikçe birbiri ile yüzleşmesi zaman zaman dramatik anlar oluşmasını da sağlıyor. Netflix aşk filmleri arasından zevkli dakikalar geçirmek için tercih edebileceğiniz Yarına Tek Bilet, sevdikleriniz ile keyifli anlar geçirmenizi sağlayacak.

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