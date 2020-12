Gözden kaçmaması gereken en iyi aşk filmleri

Soğuk kış aylarında, siz de sevdikleriniz ile evinizde romantik bir yolculuğa çıkmak istemez misiniz? İçinizi aşk ile ısıtacak birbirinden ilgi çekici filmlerden oluşan listemiz ile siz de yabancı ve Türk sinemasının birbirinden farklı romantik filmlerini bir arada görüntüleyebilirsiniz. IMDB’de aldıkları yüksek puanlar ile kalitesini kanıtlayan, ödüllü aşk filmleri ile siz de romantik dakikalar geçirebilirsiniz.

The Perks of Being a Wallflower (Saksı Olmanın Faydaları) IMDB 8.0

Başrollerinde Emma Watson, Logan Lerman ve Erza Miller’in yer aldığı 2013 yılı yapımı The Peros of Being a Wallflower, mutlaka izlenmesi gereken yabancı aşk filmleri arasında yer alıyor. Arkadaşları tarafından sürekli olarak küçümsenen Charlie, kişisel ve çevresel sorunlar ile uğraşan bir gençtir. Okulda sürekli olarak alay konusu olan Charlie’nin en yakın arkadaşının intihara girişmesi ile, genç çocuğun dünyası daha da zorlaşmaya başlar. Aynı yıl içerisinde liseye başlayan Charlie’nin Sam ve Patrick ile kısa sürede yakın arkadaş olması ile sorunlar da çözülmeye başlar. Oldukça içine kapanık olan Charlie, yeni arkadaşlarının yardımı ile ortama ayak uydurmaya ve gerçek dünya ile yüzleşmeye başlayacaktır. Geride bırakmaya çalıştığı çocukluk travmaları ile baş etmeye çalışırken bir yandan da çevresine uyum sağlamaya çalışan Charlie’nin yaşamı, sizi de içerisine alacak.