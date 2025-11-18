Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan öğretmenden skandal savunma!

Türkiye dün akşam yeni bir skandala şahitlik etti. Adana'da bir öğretmenin, okulda öğretmenlerin kullandığı kadınlar tuvaletine gizli kamera koyduğu tespit edildi. Kısa sürede gündem olan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Tutuklanan öğretmenin diğer öğretmenlerin kendi hakkında konuşup konuşmadığını merak ettiği için yaptığını ifade etmesi duyanları hayrete düşürdü. Skandalla ilgili okul yönetiminden de açıklama geldi.

Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan öğretmenden skandal savunma!

Adana'da çalıştığı lisenin kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştiren ve şikayet sonrası tutuklanan öğretmen E.İ.'nin, okul yönetimi tarafından tespit edilip, adli mercilere ihbar edildiği ortaya çıktı.

Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan öğretmenden skandal savunma! 1

Olay, 24 Ekim'de kentteki bir özel lisede meydana geldi. İddiaya göre; idari binada öğretmenlerin kullandığı kadınlar tuvaletine giren bir öğretmen, gider mazgalında bir gizli kamera bulunduğunu fark edince okul yönetimine bildirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatan yönetim, kamerayı görsel sanatlar öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin görevine son veren yönetim, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası E.İ., gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde; okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bazı öğretmenlerin kendisi hakkında dedikodu yapıp yapmadıkları merak ettiği için kamera yerleştirdiğini söyledi. E.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaysa hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ'

Konuya ilişkin okuldan yapılan açıklamada, "Söz konusu olay, yönetim binasının kadınlar tuvaletinde, okul çıkışının ardından meydana gelmiştir. E.İ. tarafından gizlice yerleştirildiği belirlenen kameranın fark edilmesi üzerine derhal işten çıkarma ve şikayet işlemleri yapılmıştır. Tespitlerimize göre kameranın sadece 15 dakika kayıt aldığı, kayıtlarda da herhangi bir uygunsuz görüntü bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca sosyal medyada yer alan söz konusu olayın 2019 yılından bu yana devam ettiği ve görüntülerin yurt dışına satıldığı iddiaları tamamen asılsızdır. Konu yargıya intikal etmiştir ve sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Olayı kurgulayanların, haberi çarpıtarak yayanların, gerçeğinden uzak bir şekilde yayın yapanlar tespit edilmiştir ve gereken hukuki süreç başlatılmıştır" dedi. Açıklamada ayrıca E.İ.'nin okul yönetimi tarafından ihbar edildiği, şikayetçi olmak isteyen öğretmenlere de avukatlık desteği verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yerin 7 metre altında: Her kış yapıyorlar! 500 yıl önce yapmışlarYerin 7 metre altında: Her kış yapıyorlar! 500 yıl önce yapmışlar
18 Kasım'da gökyüzü ve tarotun fısıltıları: Günün enerjisi ne anlama geliyor?18 Kasım'da gökyüzü ve tarotun fısıltıları: Günün enerjisi ne anlama geliyor?

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Adana kamera lise skandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.