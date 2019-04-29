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Kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli, serbest

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GÜNDEM  | 29.04.2019 20:13 | Son Güncelleme

Samsun'da hakkında 'cinsel saldırı' ve 'taciz'den birçok suç kaydı bulunan ve sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan A.A. (38), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli, serbest

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Atakum ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli A.A., sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel organını gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarken, kadınlar durumu polise bildirdi.

HAKKINDA 'TACİZ VE CİNSEL SALDIRI' SUÇLARINDAN 5 SUÇ KAYDI BULUNUYORDU

İhbarla harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusu için polis merkezine götürülen A.A.'nın 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Samsun cinsel organ taciz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ne biçim adalet bu şahıs bunu yapabiliyorsa bundan sonra neler yapar .KOPARTIP AĞZINA VERECEN
bunlari boyle 3 gun tutmadan birakiyolar. illa bir cocuga veya kadina tecavuz etmelerimi lazim. iktidar niye hirsizin tecavuzcunun yaninda boyle.
Cinsel saldırı suçundan 5 kaydı var ve serbest mi bırakıldı? İlla birini severek öldürmesini bekliyorlar sanırım.
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