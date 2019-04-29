Kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli, serbest

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Atakum ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli A.A., sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel organını gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarken, kadınlar durumu polise bildirdi.
HAKKINDA 'TACİZ VE CİNSEL SALDIRI' SUÇLARINDAN 5 SUÇ KAYDI BULUNUYORDU
İhbarla harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusu için polis merkezine götürülen A.A.'nın 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
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