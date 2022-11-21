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  4. Kadınlara idrar ve böcek ilacı ile işkence etmişliği var! Şimdi parmaklıklar ardında aşkı arıyor: ''Masum, hassas ve güvenilirim"

Kadınlara idrar ve böcek ilacı ile işkence etmişliği var! Şimdi parmaklıklar ardında aşkı arıyor: ''Masum, hassas ve güvenilirim"

21.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Michigan eyaletinden 21 yaşındaki Tyrione Henriques isimli genç adam, cinsel saldırı, aile içi şiddet, işkence ve tehlikeli bir silahla saldırma suçlarından hüküm giydi. Şimdi bir çevrimiçi site üzerinden aşkı arayan Tyrione, profiline yazdığı açıklamalarla dikkat çekerken, birçok insanın dürüstlüğünü sorgulamasına neden oldu.

Kadınlara idrar ve böcek ilacı ile işkence etmişliği var! Şimdi parmaklıklar ardında aşkı arıyor: ''Masum, hassas ve güvenilirim"

İnternette tanıştığı kız arkadaşının yanına taşındıktan sonra onu iki gün boyunca bir odaya kapatan ve ona uzunca bir süre böcek ilacı sıkmak ve yemeğini kısıtlamak da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde işkence etmekten suçlu bulunan Tyrione Henriques isimli genç mahkum, hücresinden oluşturduğu bir flört uygulaması hesabında "masum, hassas ve güvenilir" olduğunu iddia etti.

''BEN CANAVAR DEĞİLİM''

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Henriques, oluşturduğu profilde her şeyin yanlış olduğunu iddia etti. Profilinde birkaç fotoğrafına da yer veren genç adam, "Ben olmakla suçlandığım canavar değilim! Duyarlı, sadık ve güvenilirim. Çok güçlü bir manevi bağım var. İyi hisleri olan, anlayışlı, sadık ve güvenilir bir kadın arıyorum. %100 gerçek olduğum ve gerçekle gurur duyduğum için, 20'li veya 30'lu yaşlarında, aynı zamanda ruhani ve yumuşak konuşan bir kadın arıyorum." diye yazdı.

MAHKEME RAPORLARIYLA ÇELİŞİYOR

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Ancak Henriques'in profiline yazdıkları, kurbanına kemerle vurmak ve makasla bıçaklamak da dahil olmak üzere türlü şekillerde saldırdığını söyleyen korkunç mahkeme raporlarıyla çelişiyordu. Öyle ki işkence ettiği kız arkadaşı onunla ilişki içindeyken 90 kilodan 56 kiloya düşmüştü.

En erken 2042'ye kadar tahliye edilemeyecek olan mahkum, haksız yere suçlandığını iddia etti ve "Gerçeğin yakında galip geleceğini biliyorum." diye yazdı.

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