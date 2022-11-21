Kadınlara idrar ve böcek ilacı ile işkence etmişliği var! Şimdi parmaklıklar ardında aşkı arıyor: ''Masum, hassas ve güvenilirim"

İnternette tanıştığı kız arkadaşının yanına taşındıktan sonra onu iki gün boyunca bir odaya kapatan ve ona uzunca bir süre böcek ilacı sıkmak ve yemeğini kısıtlamak da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde işkence etmekten suçlu bulunan Tyrione Henriques isimli genç mahkum, hücresinden oluşturduğu bir flört uygulaması hesabında "masum, hassas ve güvenilir" olduğunu iddia etti.

''BEN CANAVAR DEĞİLİM''

Henriques, oluşturduğu profilde her şeyin yanlış olduğunu iddia etti. Profilinde birkaç fotoğrafına da yer veren genç adam, "Ben olmakla suçlandığım canavar değilim! Duyarlı, sadık ve güvenilirim. Çok güçlü bir manevi bağım var. İyi hisleri olan, anlayışlı, sadık ve güvenilir bir kadın arıyorum. %100 gerçek olduğum ve gerçekle gurur duyduğum için, 20'li veya 30'lu yaşlarında, aynı zamanda ruhani ve yumuşak konuşan bir kadın arıyorum." diye yazdı.

MAHKEME RAPORLARIYLA ÇELİŞİYOR

Ancak Henriques'in profiline yazdıkları, kurbanına kemerle vurmak ve makasla bıçaklamak da dahil olmak üzere türlü şekillerde saldırdığını söyleyen korkunç mahkeme raporlarıyla çelişiyordu. Öyle ki işkence ettiği kız arkadaşı onunla ilişki içindeyken 90 kilodan 56 kiloya düşmüştü.

En erken 2042'ye kadar tahliye edilemeyecek olan mahkum, haksız yere suçlandığını iddia etti ve "Gerçeğin yakında galip geleceğini biliyorum." diye yazdı.