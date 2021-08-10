Kadınlara özel plajlar büyük ilgi görüyor

Yaz mevsiminin en güzel taraflarından biri de denizin tadını çıkarmaktır. İstanbul'a yakın, mis gibi deniziyle ve üst düzey güvenlik önlemleriyle kadınlar plajı her kesim tarafından tercih edilebiliyor. Çoğu plaja girerken altın günlerindeki gibi kısırınızı, kek ve böreğinizi götürebilir, denizden çıktıktan sonra çay saati organize edebilirsiniz. Kadınlar plajına giriş ücretleri hafta içi veya hafta sonu günlerinde değişiklik gösterebiliyor. Müziğin hiç susmadığı bu plajlarda çok eğleneceğinizden eminiz.

SERANDER KADINLAR PLAJI

Yalova/Çınarcık'da hizmet veren bu plaj yıllardır popülerliğini koruyor. Giriş ücretine şenzlog ve şemsiye dahil oluyor. Büyük bir tesis mantığıyla işletilen bu plajda denizden çıktıktan sonra müziğin ritmine kapılıp dans edebilir, dilerseniz geçici dövme yaptırabilir veya ağaçların altında keyif yapabilirsiniz.

REİS KADINLAR PLAJI

Yalova/ Armutlu'da bulunan plaj, son yıllarda oldukça popüler. Deniz suyunun temizliği ve alınan güvenlik önemleri nedeniyle kadınların ilk tercihi olabiliyor. Plajın tadını çıkarabilmek için erken saatlerde gidip şezlong rezerve etmek gerekiyor.

POYRAZKÖY KADINLAR PLAJI

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda denize girmek isteyenlerin ilk tercihi Poyrazköy oluyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasına doğru yüzerek yazın tadı çıkarılabiliyor. Hafta sonu ve tatillerde kalabalık olacağı için hafta içi gidilmesi tavsiye ediliyor.

ALTINKUM KADINLAR PLAJI

İstanbul/Sarıyer bölgesinde yer alan bu plaj Avrupa Yakası'nda yaşayanlar için ulaşım kolaylığı sağlıyor. Güvenlik önlemlerinin had safhada olduğu plajda kadınlar rahatlıkla denize girebiliyor ve sosyalleşiyor.

MARMARA EREĞLİSİ KADINLAR PLAJI

Hem tatil beldesine hem de İstanbul'a yakınlığı sebebiyle sıkça tercih edilen plaj, diğer kadınlar plajlarına oranla daha küçük bir alanda bulunuyor. Şehirden uzaklaşmak istemeyenler için mini tatil kaçamağı için kolaylık sağlıyor.



