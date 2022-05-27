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Kadınları erkek olduğuna inandırmak için akılalmaz bir plan yaptı! Sahte penis takarak...

27.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın olarak dünyaya gelen Tarjit Singh, sevgililerine erkek olduğunu söyleyerek onları kandırma suçundan tutuklandı. Singh’in cinsel ilişki sırasında sahte penis kullanması, kıyafetlerinin belirli bölgelerini kapatması ve ışıkları kapalı tutması sayesinde kadınları erkek olduğuna inandırdığı iddia edildi.

Kadınları erkek olduğuna inandırmak için akılalmaz bir plan yaptı! Sahte penis takarak...

Hannah Walters’ta doğan 32 yaşındaki Tarjit Singh, inandırıcılığı sayesinde sevgili olduğu kadınları erkek olduğuna inandırmayı başardı. Sevgililerinden birinin birkaç ay sonra Singh’in sahte penisini bulması ve polise ihbar etmesi üzerine olay araştırıldı. İfadesine başvurulan Singh, kadınla bir flört uygulamasında tanıştıklarını ve cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiğini iddia etti.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Snaresbrook Kraliyet Mahkemesi'nde Singh, Haziran 2010 ile Mart 2016 arasında üç adet penetrasyon yoluyla saldırı, altı adet fiili bedensel zarara neden olan saldırı ve bir adet öldürmekle tehdit etme suçundan tutuklandı. CPS London North'un Tecavüz ve Ciddi Cinsel Suçlar biriminde başsavcı olan Melissa Garner, mahkumiyetin ardından, “Singh suçlarını hiçbir zaman kabul etmedi ve bu kurbanların kendi cinsiyetinin farkında olduklarını iddia etmeye devam etti. Bu davadaki mağdurlar, mahkemeye gelip ifade vermekte büyük cesaret gösterdiler” ifadelerini kullandı.

Davaya konu olan mağduriyetlerden birini yaşayan kadın, “Erkek olduğunu, kadın olmak için cinsiyet değiştirdiğini ve şimdi tekrar erkek olmak istediğini söylemişti. Aslında erkek gibi davranıyordu. Cinsiyetini anlayamadık” dedi.

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