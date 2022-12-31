Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? 31 Aralık O Ses Türkiye konuğu Kadir Doğulu filmleri ve dizileri!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Kadir Doğulu, O Ses Türkiye programında yer alacak. Kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile mutlu evliliğine devam eden Kadir Doğulu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? İşte 31 Aralık O Ses Türkiye konuğu Kadir Doğulu'nun filmleri ve dizileri!

KADİR DOĞULU KİMDİR?

19 Nisan 1982 doğumlu Kadir Doğulu 40 yaşındadır. Oyuncu ve manken olan Kadir Doğulu, 2016'da Neslihan Atagül ile hayatını birleştirdi.

2010 yılından beri ekran önü kariyerine devam ediyor.

Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir.

Küçük Sırlar, Pis Yedili, Fatih Harbiye, Bana Sevmeyi Anlat, Vuslat gibi yapımlarda rol aldı.

Yayın hayatına devam eden Gecenin Ucunda dizisinde, eşi Neslihan Atagül ile rol alıyor.

