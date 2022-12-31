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Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? 31 Aralık O Ses Türkiye konuğu Kadir Doğulu filmleri ve dizileri!

31.12.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Doğulu, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne konuk olarak katılacak. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye programında şarkı söyleyecek. Peki Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? İşte 31 Aralık O Ses Türkiye konuğu Kadir Doğulu'nun filmleri ve dizileri!

Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? 31 Aralık O Ses Türkiye konuğu Kadir Doğulu filmleri ve dizileri!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Kadir Doğulu, O Ses Türkiye programında yer alacak. Kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile mutlu evliliğine devam eden Kadir Doğulu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? İşte 31 Aralık O Ses Türkiye konuğu Kadir Doğulu'nun filmleri ve dizileri!

Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? 31 Aralık O Ses Türkiye konuğu Kadir Doğulu filmleri ve dizileri!

KADİR DOĞULU KİMDİR?

19 Nisan 1982 doğumlu Kadir Doğulu 40 yaşındadır. Oyuncu ve manken olan Kadir Doğulu, 2016'da Neslihan Atagül ile hayatını birleştirdi.

2010 yılından beri ekran önü kariyerine devam ediyor.

Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? 31 Aralık O Ses Türkiye konuğu Kadir Doğulu filmleri ve dizileri!

Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir.

Küçük Sırlar, Pis Yedili, Fatih Harbiye, Bana Sevmeyi Anlat, Vuslat gibi yapımlarda rol aldı.

Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? 31 Aralık O Ses Türkiye konuğu Kadir Doğulu filmleri ve dizileri!

Yayın hayatına devam eden Gecenin Ucunda dizisinde, eşi Neslihan Atagül ile rol alıyor.

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