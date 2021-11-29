Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü aldattı mı? Şok iddia! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu?

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerden. Mutlu evlilikleriyle bilinen çift hakkında şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Kadir Doğulu'nun son olarak "Aşkın Tarifi" dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Serra Arıtürk ile eşini aldattığı iddia edildi.

KADİR DOĞULU VE NESLİHAN ATAGÜL BOŞANIYOR MU?

Ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme taşındı. Daha önce Aşkın Tarifi dizisinde yakın sahneleriyle ve yan yana birbirlerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri video ile çokça konuşulan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün birlikte olduğu iddia edildi.

Açıkladığı ölüm ve ayrılık haberleri sebebiyle magazin sektöründe ‘felaket tellalı’ lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay, Kadir Doğulu’nun rol aldığı son dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk’le birlikte olduğunu iddia etti. Sanatçı Akay açıklamasında "Serra ve Kadir 2 hafta ortadan kaybolmuş. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyormuş Neslihan. Aldatma olayını Neslihan Atagül de öğrenmiş ve adeta yıkılmış." ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMAN İÇERİSİNDE BOŞANACAĞI YÖNÜNDE BİLGİLER ALIYORUM"

Onur Akay, çiftin evliliği hakkında ise "Kulağıma gelen dedikodulara göre Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yakın zamanda içerisinde boşanacağı yönünde bilgiler alıyorum” şeklinde konuştu. İddialar sonrası Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yapacağı açıklama merak konusu oldu.



