MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü aldattı mı? Şok iddia! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu?

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü aldattı mı? Şok iddia! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu?

29.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık gündeme gelen oyuncu Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün evliliği bomba bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Çift hakkında şaşırtıcı bir iddia gündeme taşındı. 2016 senesinde Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu'nun, Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığı iddia edildi. Peki Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu? İşte merak edilenler...

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü aldattı mı? Şok iddia! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu?

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerden. Mutlu evlilikleriyle bilinen çift hakkında şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Kadir Doğulu'nun son olarak "Aşkın Tarifi" dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Serra Arıtürk ile eşini aldattığı iddia edildi.

KADİR DOĞULU VE NESLİHAN ATAGÜL BOŞANIYOR MU?

Ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme taşındı. Daha önce Aşkın Tarifi dizisinde yakın sahneleriyle ve yan yana birbirlerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri video ile çokça konuşulan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün birlikte olduğu iddia edildi.

kadir-dogulu-neslihan-atagulu-aldatti-malumun-ilani-atesli-sahneleri-olan-serra-ariturkle-41564-29112021122503

Açıkladığı ölüm ve ayrılık haberleri sebebiyle magazin sektöründe ‘felaket tellalı’ lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay, Kadir Doğulu’nun rol aldığı son dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk’le birlikte olduğunu iddia etti. Sanatçı Akay açıklamasında "Serra ve Kadir 2 hafta ortadan kaybolmuş. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyormuş Neslihan. Aldatma olayını Neslihan Atagül de öğrenmiş ve adeta yıkılmış." ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMAN İÇERİSİNDE BOŞANACAĞI YÖNÜNDE BİLGİLER ALIYORUM"

s-ff4867f5af1073e8c2d812db94d527315abba875

Onur Akay, çiftin evliliği hakkında ise "Kulağıma gelen dedikodulara göre Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yakın zamanda içerisinde boşanacağı yönünde bilgiler alıyorum” şeklinde konuştu. İddialar sonrası Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yapacağı açıklama merak konusu oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu karısını aldatmış! Olay iddiaÜnlü oyuncu karısını aldatmış! Olay iddia
PARTNERGünay Musayeva, Tolga Karal için açtı ağzını yumdu gözünü!Günay Musayeva, Tolga Karal için açtı ağzını yumdu gözünü!
Dolar paylaşımı: Yerinde harcayalım dedik...Dolar paylaşımı: Yerinde harcayalım dedik...
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

8 bin TL'ye kiraya verdi başına gelmeyen kalmadı! 1 aydır...

8 bin TL'ye kiraya verdi başına gelmeyen kalmadı! 1 aydır...

Özcan'dan canlı yayında Kaftancıoğlu'na sert sözler

Özcan'dan canlı yayında Kaftancıoğlu'na sert sözler

Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.