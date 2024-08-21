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  4. Kadir Doğulu yapım şirketinin kapısına kilit vurdu! Kimse maaş alamadı, çok sayıda mağdur var...

Kadir Doğulu yapım şirketinin kapısına kilit vurdu! Kimse maaş alamadı, çok sayıda mağdur var...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.08.2024 10:44
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Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile uzun yıllardır mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Kadir Doğulu iflas haberleriyle gündeme geldi. Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’ün de desteği ve ortaklarıyla kurduğu yapım şirketinin kapısına kilit vurdu. Maaşını alamayan çalışanlar dava açmaya hazırlanıyor...

Kadir Doğulu yapım şirketinin kapısına kilit vurdu! Kimse maaş alamadı, çok sayıda mağdur var...

MYNET-Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten birkaç hafta önce bebek müjdesi gelmişti. Kadir Doğulu şimdi de iflas haberleriyle gündeme geldi.

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Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül’ün de desteğiyle, ortaklarıyla beraber Alim Yapım adlı bir şirket kurmuş ve peş peşe yeni projeler çekmek için kolları sıvamıştı. Son olarak Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’nin başrolünü paylaştığı, yurt dışı için çekildiğini açıkladıkları “Aşkın Pusulası” dizisine imza atan şirket çekimlere 7. bölümde diziye ara vermişti.

OFİSİN KAPISINA KİLİT VURDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekonomik olarak zor bir dönem yaşadıklarını belirterek ödeme için süre isteyen Kadir Doğulu ve ortakları 3 ay sonra ofisi tamamen boşaltma kararı aldı. 3 aylık maaşlarını alamayan çalışanlarının da çıkışlarını verdi.

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ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Mağdur olan ve karşılarında muhatap bulamayan hem dizi, hem de ofis çalışanları alacak davaları açmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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