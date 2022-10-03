Kadir Doğulu yüzüğü öpüp başına koydu! Uraz Kaygılaroğlu ve damat gülmemek için çabaladı

Muhtesem Yüzyil: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova yapım yönetmenliği yapan İsmail Akyazıcı️️'nın nişan törenine ünlüler akın etti. Didem Keleş ile nişanlanan Akyazıcı'nın nişanında Uraz Kaygılaroğlu, Hilal Atınbilek, Kadir Doğulu, Neslihan Atagül öne çıkan isimlerdir.
Çiftin nişan yüzüklerini ise Kadir Doğulu taktı. Doğulu'nun yüzükleri öpüp başıan koyması sosyal medyada olay oldu.
Merasim sırasında konuşma yapan Doğulu'nun yanında duran Uraz Kaygılaroğlu'nun mimikleri de sosyal medyada gündem oldu.
Kullanıcılar "Şurada gülmemeyi başardığı için en iyi oyuncu ödülü alması lazım Uraz Kaygılaroğlu" yorumlarında bulundu.
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