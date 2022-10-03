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  4. Kadir Doğulu yüzüğü öpüp başına koydu! Uraz Kaygılaroğlu ve damat gülmemek için çabaladı

Kadir Doğulu yüzüğü öpüp başına koydu! Uraz Kaygılaroğlu ve damat gülmemek için çabaladı

03.10.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Keleş ve İsmail Akyazıcı️️'nın nişanına ünlü isimler de akın etti. Kadir Doğulu çiftin nişan yüzüğünü takarken garip hareketler edince Uraz Kaygılaroğlu ve damat gülmemek için çabaladı. O anlar sosyal medyanın da diline düştü.

Muhtesem Yüzyil: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova yapım yönetmenliği yapan İsmail Akyazıcı️️'nın nişan törenine ünlüler akın etti. Didem Keleş ile nişanlanan Akyazıcı'nın nişanında Uraz Kaygılaroğlu, Hilal Atınbilek, Kadir Doğulu, Neslihan Atagül öne çıkan isimlerdir.

Çiftin nişan yüzüklerini ise Kadir Doğulu taktı. Doğulu'nun yüzükleri öpüp başıan koyması sosyal medyada olay oldu.

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Merasim sırasında konuşma yapan Doğulu'nun yanında duran Uraz Kaygılaroğlu'nun mimikleri de sosyal medyada gündem oldu.

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Kullanıcılar "Şurada gülmemeyi başardığı için en iyi oyuncu ödülü alması lazım Uraz Kaygılaroğlu" yorumlarında bulundu.

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Kadir Doğulu Uraz Kaygılaroğlu ünlüler ele
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