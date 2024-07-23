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  4. Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Narkozun etkisindeyken ilk sözleri bakın ne oldu

Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Narkozun etkisindeyken ilk sözleri bakın ne oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.07.2024 14:55
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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlandı. Kız isteme, söz ve nişan görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan Ezildi şimdi de hastane odasından paylaşım yaptı. Ünlü isim bel fıtığı nedeniyle bir operasyon geçirdi.

MYNET- Günlerdir özel hayatıyla gündemde olan ünlü sunucu Kadir Ezildi sevgilisi Gamze Türkmen ile geçtiğimiz hafta görkemli bir nişanla yüzük taktı.

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Sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları, söz ve nişan bohçalarını tek tek takipçileri ile paylaşan Kadir Ezildi şimdi de yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi.

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Kadir Ezildi belindeki ağrı yüzünden hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim, bel fıtığı nedeniyle bir operasyon geçirdi.

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NARKOZUN ETKİSİNDEYKEN...

Kadir Ezildi'nin hastane odasında narkozun etkisi altındayken görüntüleri paylaşıldı. Nişanlısı Gamze Türkmen'in adını duyan Ezildi “Özledim” diyerek sayıkladı.

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Kadir Ezildi En Hamarat Benim
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